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Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.09.2024
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01:14 04.09.2024 (обновлено: 01:15 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/karl_iii-1970381163.html
Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии
Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.09.2024
Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии
Супруга британского короля Карла III, проходящего лечение от рака, королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:14
2024-09-04T01:15
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Супруга британского короля Карла III, проходящего лечение от рака, королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо. "Он чувствует себя очень хорошо", - сказала она в ходе открытия онкологического центра в городе Бат на юго-западе страны, ее слова приводит газета Times. Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники сообщила, что некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также супруга Карла III королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может навредить процессу его лечения от рака. Один из собеседников издания рассказал, что по сравнению с тем, что было год назад, король сильно похудел и очень постарел, а на встрече с семьями детей, переживших нападение с ножом 29 июля в английском городе Саутпорт, он, по мнению источника, выглядел слабым. В Букингемский дворце 5 февраля заявляли, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.
https://ria.ru/20240824/velikobritaniya-1968248997.html
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карл iii, в мире
Карл III, В мире
Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии

Супруга больного раком Карла III Камилла заявила, что он чувствует себя хорошо

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Супруга британского короля Карла III, проходящего лечение от рака, королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо.
"Он чувствует себя очень хорошо", - сказала она в ходе открытия онкологического центра в городе Бат на юго-западе страны, ее слова приводит газета Times.
Карл III - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Окружение Карла III опасается, что его график навредит лечению, пишут СМИ
24 августа, 16:19
Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники сообщила, что некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также супруга Карла III королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может навредить процессу его лечения от рака. Один из собеседников издания рассказал, что по сравнению с тем, что было год назад, король сильно похудел и очень постарел, а на встрече с семьями детей, переживших нападение с ножом 29 июля в английском городе Саутпорт, он, по мнению источника, выглядел слабым.
В Букингемский дворце 5 февраля заявляли, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.
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