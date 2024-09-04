https://ria.ru/20240904/karl_iii-1970381163.html

Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии

Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.09.2024

Супруга больного раком короля Британии рассказала о его состоянии

Супруга британского короля Карла III, проходящего лечение от рака, королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:14

2024-09-04T01:14

2024-09-04T01:15

карл iii

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff35a4b1b437d179f4584a69a2f822c2.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Супруга британского короля Карла III, проходящего лечение от рака, королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо. "Он чувствует себя очень хорошо", - сказала она в ходе открытия онкологического центра в городе Бат на юго-западе страны, ее слова приводит газета Times. Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники сообщила, что некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также супруга Карла III королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может навредить процессу его лечения от рака. Один из собеседников издания рассказал, что по сравнению с тем, что было год назад, король сильно похудел и очень постарел, а на встрече с семьями детей, переживших нападение с ножом 29 июля в английском городе Саутпорт, он, по мнению источника, выглядел слабым. В Букингемский дворце 5 февраля заявляли, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.

https://ria.ru/20240824/velikobritaniya-1968248997.html

https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карл iii, в мире