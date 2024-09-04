Рейтинг@Mail.ru
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:43 04.09.2024 (обновлено: 16:44 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 04.09.2024
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:43
2024-09-04T16:44
липецкая область
игорь артамонов
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970560339_0:98:1087:709_1920x0_80_0_0_0273f6ab7877a98d6064ae7a2419931f.jpg
ЛИПЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что капитально отремонтировать здание 1965 года постройки стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". В ДК заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад, залы, сцену, все остальные помещения. Закупили новую мебель, звуковое оборудование. Для пожилых людей и жителей села с ограниченными возможностями здоровья установили дополнительные поручни и пандус. После открытия в Доме культуры будут работать секции шахмат и настольного тенниса, танцевальные и хоровые классы, а также студия сценического чтения. "Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240903/lipetsk-1970254059.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970560339_61:0:1026:724_1920x0_80_0_0_52ac947e22af334ae7e49c3cad262298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Капремонт

Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиСельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что капитально отремонтировать здание 1965 года постройки стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". В ДК заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад, залы, сцену, все остальные помещения. Закупили новую мебель, звуковое оборудование. Для пожилых людей и жителей села с ограниченными возможностями здоровья установили дополнительные поручни и пандус.
После открытия в Доме культуры будут работать секции шахмат и настольного тенниса, танцевальные и хоровые классы, а также студия сценического чтения.
"Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в липецкой школе, которую открыли после капремонта - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Две школы в Липецке открылись после капитального ремонта
3 сентября, 14:05
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКапремонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала