https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html

Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта

Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 04.09.2024

Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта

В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:43

2024-09-04T16:43

2024-09-04T16:44

липецкая область

игорь артамонов

капремонт

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ЛИПЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что капитально отремонтировать здание 1965 года постройки стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". В ДК заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад, залы, сцену, все остальные помещения. Закупили новую мебель, звуковое оборудование. Для пожилых людей и жителей села с ограниченными возможностями здоровья установили дополнительные поручни и пандус. После открытия в Доме культуры будут работать секции шахмат и настольного тенниса, танцевальные и хоровые классы, а также студия сценического чтения. "Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240903/lipetsk-1970254059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, капремонт