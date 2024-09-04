https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 04.09.2024
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:43
2024-09-04T16:43
2024-09-04T16:44
липецкая область
игорь артамонов
капремонт
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ЛИПЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что капитально отремонтировать здание 1965 года постройки стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". В ДК заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад, залы, сцену, все остальные помещения. Закупили новую мебель, звуковое оборудование. Для пожилых людей и жителей села с ограниченными возможностями здоровья установили дополнительные поручни и пандус. После открытия в Доме культуры будут работать секции шахмат и настольного тенниса, танцевальные и хоровые классы, а также студия сценического чтения. "Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240903/lipetsk-1970254059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Капремонт
ЛИПЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В селе Пружинки Липецкой области после капитального ремонта готовится к открытию обновленный центр культуры и досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что капитально отремонтировать здание 1965 года постройки стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". В ДК заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад, залы, сцену, все остальные помещения. Закупили новую мебель, звуковое оборудование. Для пожилых людей и жителей села с ограниченными возможностями здоровья установили дополнительные поручни и пандус.
После открытия в Доме культуры будут работать секции шахмат и настольного тенниса, танцевальные и хоровые классы, а также студия сценического чтения.
"Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов", – отметил Артамонов
.