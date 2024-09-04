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Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей

Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей - РИА Новости, 04.09.2024

Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей

Суд в Калининграде оставил под стражей экс-ректора БФУ имени Канта до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:14

2024-09-04T16:14

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КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде оставил под стражей экс-ректора БФУ имени Канта до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. "Постановлением Ленинградского районного суда города Калининграда Фёдорову А. А. продлен общий срок содержания под стражей до четырех месяцев - до 8 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. В Ленинградский районный суд города Калининграда обратился следователь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стажу в отношении бывшего ректора БФУ имени И. Канта Федорова A. A., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ. "В ходатайстве указано, что расследование уголовного дела продолжается, а основания для содержания Федорова А. А. под стражей не отпали... В суде следователь поддержала заявленное ходатайство. Федоров А. А. и его защитники возражали против его удовлетворения. Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО", - добавили в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.

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происшествия, калининград, россия, калининградская область, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)