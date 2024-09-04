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Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей - РИА Новости, 04.09.2024
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16:14 04.09.2024 (обновлено: 16:31 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kaliningrad-1970555527.html
Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей
Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей - РИА Новости, 04.09.2024
Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей
Суд в Калининграде оставил под стражей экс-ректора БФУ имени Канта до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:14
2024-09-04T16:31
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде оставил под стражей экс-ректора БФУ имени Канта до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. "Постановлением Ленинградского районного суда города Калининграда Фёдорову А. А. продлен общий срок содержания под стражей до четырех месяцев - до 8 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. В Ленинградский районный суд города Калининграда обратился следователь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стажу в отношении бывшего ректора БФУ имени И. Канта Федорова A. A., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ. "В ходатайстве указано, что расследование уголовного дела продолжается, а основания для содержания Федорова А. А. под стражей не отпали... В суде следователь поддержала заявленное ходатайство. Федоров А. А. и его защитники возражали против его удовлетворения. Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО", - добавили в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html
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происшествия, калининград, россия, калининградская область, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей

Суд в Калининграде оставил экс-ректора БФУ имени Канта под стражей до 8 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде оставил под стражей экс-ректора БФУ имени Канта до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда.
"Постановлением Ленинградского районного суда города Калининграда Фёдорову А. А. продлен общий срок содержания под стражей до четырех месяцев - до 8 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
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В Ленинградский районный суд города Калининграда обратился следователь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стажу в отношении бывшего ректора БФУ имени И. Канта Федорова A. A., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ.
"В ходатайстве указано, что расследование уголовного дела продолжается, а основания для содержания Федорова А. А. под стражей не отпали... В суде следователь поддержала заявленное ходатайство. Федоров А. А. и его защитники возражали против его удовлетворения. Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО", - добавили в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
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ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьБалтийский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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