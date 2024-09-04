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Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ - РИА Новости, 04.09.2024
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07:50 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/jarovaja-1970410085.html
Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ
Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ - РИА Новости, 04.09.2024
Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ
Предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и организовать прямые поставки качественной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:50
2024-09-04T07:50
камчатка
владивосток
ирина яровая
госдума рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и организовать прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене предложила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "Считаю необходимым предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене", - сказала она, выступая на секции "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ. Депутат считает, что нужно разработать механизм, может быть, даже использовать это как дополнительный инструмент оценки социальной ответственности бизнеса. Отдельно зампред ГД остановилась на вопросе подготовки кадров для рыбной отрасли. "Предлагаю Росрыболовству поддержать Камчатку и выйти с инициативой о включении в новый нацпроект "Кадры" дополнительного финансирования на развитие морского колледжа и строительства дополнительных корпусов, а также во всех прибрежных субъектах ДФО создать морские колледжи с направлениями подготовки по рыболовецким профессиям", - предложила Яровая. Яровая напомнила, что она разработала уже подтвердивший механизм целевой подготовки кадров, в рамках которого добилась, чтобы появились преференции для ТОРов и производителей для подготовки кадров по направлению "рыболовство". "Это горизонт новых возможностей, который необходимо отработать с отраслевыми предприятиями и сформировать пятилетний план подготовки кадров за счет целевого набора", - заключила парламентарий. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240408/ryby-1938627347.html
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камчатка, владивосток, ирина яровая, госдума рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Камчатка, Владивосток, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ

Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и соцучреждений

© Depositphotos.com / MturzakЗапеченная треска с картошкой
Запеченная треска с картошкой - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Depositphotos.com / Mturzak
Запеченная треска с картошкой. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и организовать прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене предложила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
«
"Считаю необходимым предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене", - сказала она, выступая на секции "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ.
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Депутат считает, что нужно разработать механизм, может быть, даже использовать это как дополнительный инструмент оценки социальной ответственности бизнеса.
Отдельно зампред ГД остановилась на вопросе подготовки кадров для рыбной отрасли.
"Предлагаю Росрыболовству поддержать Камчатку и выйти с инициативой о включении в новый нацпроект "Кадры" дополнительного финансирования на развитие морского колледжа и строительства дополнительных корпусов, а также во всех прибрежных субъектах ДФО создать морские колледжи с направлениями подготовки по рыболовецким профессиям", - предложила Яровая.
Яровая напомнила, что она разработала уже подтвердивший механизм целевой подготовки кадров, в рамках которого добилась, чтобы появились преференции для ТОРов и производителей для подготовки кадров по направлению "рыболовство".
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"Это горизонт новых возможностей, который необходимо отработать с отраслевыми предприятиями и сформировать пятилетний план подготовки кадров за счет целевого набора", - заключила парламентарий.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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КамчаткаВладивостокИрина ЯроваяГосдума РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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