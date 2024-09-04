https://ria.ru/20240904/izrail-1970627636.html
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.09.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты ЦАХАЛ
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб армии Израиля и позиции артиллерии в районе поселения Дишон, сообщается в заявлении пресс-службы движения... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:53
2024-09-04T19:53
2024-09-04T19:53
в мире
израиль
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб армии Израиля и позиции артиллерии в районе поселения Дишон, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ, распространенном в среду. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по штабу батальона, расположенного в казармах Бейт Хилел и артиллерийским позициям в Дишоне", - написано в заявлении. Согласно коммюнике пресс-службы, удары были нанесены в ответ на атаки Израиля на приграничные ливанские деревни, в частности на Айта Шааб и Хиям. Также с утра среды бойцы "Хезболлах" вели артиллерийский огонь по израильской казарме в районе поселения Зарейит и по нескольким опорным пограничным пунктам, включая тот, что расположен на высотах Кафаршуба. Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь в среду заявила, что нанесла авиаудары по пусковым установкам "Хезболлах" в районах Кунин и Кабриха. Всего израильские военные зафиксировала в среду около 65 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам страны. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240825/reysy-1968355341.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты и артиллерийские позиции ЦАХАЛ
БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб армии Израиля и позиции артиллерии в районе поселения Дишон, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ, распространенном в среду.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по штабу батальона, расположенного в казармах Бейт Хилел и артиллерийским позициям в Дишоне", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике пресс-службы, удары были нанесены в ответ на атаки Израиля на приграничные ливанские деревни, в частности на Айта Шааб и Хиям.
Также с утра среды бойцы "Хезболлах" вели артиллерийский огонь по израильской казарме в районе поселения Зарейит и по нескольким опорным пограничным пунктам, включая тот, что расположен на высотах Кафаршуба.
Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь в среду заявила, что нанесла авиаудары по пусковым установкам "Хезболлах" в районах Кунин и Кабриха. Всего израильские военные зафиксировала в среду около 65 запусков снарядов с территории Ливана
по северным районам страны.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.