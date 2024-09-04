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Израиль нанес удары по пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 04.09.2024
Израиль нанес удары по пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по пусковым установкам шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Кунин и Кабриха на юге Ливана,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:53
2024-09-04T15:53
2024-09-04T15:53
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по пусковым установкам шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Кунин и Кабриха на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам "Хезболлах", которые вели огонь по территории Израиля из районов Кунин и Кабриха на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе также добавили, что поле сирены воздушной тревоги, прозвучавшей на севере страны в 13.40 (время совпадает) силы ЦАХАЛ зафиксировали снаряд, выпущенных с территории Ливана. Объект упал на открытой местности, сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по пусковым установкам шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Кунин и Кабриха на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии.
"ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам "Хезболлах", которые вели огонь по территории Израиля из районов Кунин и Кабриха на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
В пресс-службе также добавили, что поле сирены воздушной тревоги, прозвучавшей на севере страны в 13.40 (время совпадает) силы ЦАХАЛ зафиксировали снаряд, выпущенных с территории Ливана. Объект упал на открытой местности, сообщений о пострадавших не поступало.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.