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Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников - РИА Новости, 04.09.2024
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12:38 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/izrail-1970481538.html
Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников
Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников - РИА Новости, 04.09.2024
Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пытается добиться прекращения переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:38
2024-09-04T12:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пытается добиться прекращения переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете убийства шестерых израильских заложников палестинскими радикалами. "Я пытаюсь остановить переговоры с (палестинским движением - ред.) ХАМАС. Государство, чьих шестерых граждан хладнокровно убивают в качестве заложников, не ведет переговоров с убийцами, а прекращает переговоры, прекращает поставлять им топливо и электричество и давит их до тех пор, пока они не сдадутся. Продолжение переговоров только поощряет их творить всё больше и больше террора, в том числе из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)", - сообщил министр в своем Telegram-канале. Заявление прозвучало спустя несколько дней после новостей об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Министр национальной безопасности Израиля, относящийся к крайне правому блоку правительства, последовательно выступает против переговоров и соглашений по сектору Газа. Они, по его мнению, не способствуют достижению победы Израиля в нынешней войне, так как ключевое требование ХАМАС заключается в том, чтобы Израиль вывел войска и дал гарантии о полном прекращении военных действий. При этом цели войны, поставленные руководством страны, наряду с освобождением всех заложников, подразумевают полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС. После убийства шестерых заложников в той части израильского общества, которое относится к левому лагерю, окончательно окрепло убеждение, что чем дольше откладывается заключение сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, тем меньше остается шансов на успешное освобождение оставшихся заложников, которые удерживаются в плену палестинских радикалов уже 334 дня. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html
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в мире, цены на нефть, израиль, россия, каир (город), александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Россия, Каир (город), Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников

Глава Нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал прекратить переговоры по Газе

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пытается добиться прекращения переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете убийства шестерых израильских заложников палестинскими радикалами.
"Я пытаюсь остановить переговоры с (палестинским движением - ред.) ХАМАС. Государство, чьих шестерых граждан хладнокровно убивают в качестве заложников, не ведет переговоров с убийцами, а прекращает переговоры, прекращает поставлять им топливо и электричество и давит их до тех пор, пока они не сдадутся. Продолжение переговоров только поощряет их творить всё больше и больше террора, в том числе из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)", - сообщил министр в своем Telegram-канале.
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В Кремле рассказали о контактах с Израилем по заложникам в Секторе Газа
Вчера, 07:06
Заявление прозвучало спустя несколько дней после новостей об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов.
Министр национальной безопасности Израиля, относящийся к крайне правому блоку правительства, последовательно выступает против переговоров и соглашений по сектору Газа. Они, по его мнению, не способствуют достижению победы Израиля в нынешней войне, так как ключевое требование ХАМАС заключается в том, чтобы Израиль вывел войска и дал гарантии о полном прекращении военных действий. При этом цели войны, поставленные руководством страны, наряду с освобождением всех заложников, подразумевают полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС.
После убийства шестерых заложников в той части израильского общества, которое относится к левому лагерю, окончательно окрепло убеждение, что чем дольше откладывается заключение сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, тем меньше остается шансов на успешное освобождение оставшихся заложников, которые удерживаются в плену палестинских радикалов уже 334 дня.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Последствия израильских ударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе
3 сентября, 16:18
 
В миреЦены на нефтьИзраильРоссияКаир (город)Александр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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