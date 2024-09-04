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Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников

Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников - РИА Новости, 04.09.2024

Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пытается добиться прекращения переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:38

2024-09-04T12:38

2024-09-04T12:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пытается добиться прекращения переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете убийства шестерых израильских заложников палестинскими радикалами. "Я пытаюсь остановить переговоры с (палестинским движением - ред.) ХАМАС. Государство, чьих шестерых граждан хладнокровно убивают в качестве заложников, не ведет переговоров с убийцами, а прекращает переговоры, прекращает поставлять им топливо и электричество и давит их до тех пор, пока они не сдадутся. Продолжение переговоров только поощряет их творить всё больше и больше террора, в том числе из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)", - сообщил министр в своем Telegram-канале. Заявление прозвучало спустя несколько дней после новостей об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Министр национальной безопасности Израиля, относящийся к крайне правому блоку правительства, последовательно выступает против переговоров и соглашений по сектору Газа. Они, по его мнению, не способствуют достижению победы Израиля в нынешней войне, так как ключевое требование ХАМАС заключается в том, чтобы Израиль вывел войска и дал гарантии о полном прекращении военных действий. При этом цели войны, поставленные руководством страны, наряду с освобождением всех заложников, подразумевают полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС. После убийства шестерых заложников в той части израильского общества, которое относится к левому лагерю, окончательно окрепло убеждение, что чем дольше откладывается заключение сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, тем меньше остается шансов на успешное освобождение оставшихся заложников, которые удерживаются в плену палестинских радикалов уже 334 дня. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html

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в мире, цены на нефть, израиль, россия, каир (город), александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году