https://ria.ru/20240904/infrastruktura-1970417043.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 04.09.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в Telegram-канале о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:29
2024-09-04T08:29
2024-09-04T08:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, за минувшие сутки на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 260 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры