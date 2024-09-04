Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 04.09.2024 (обновлено: 10:26 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970438529.html
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2024
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции
Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:06
2024-09-04T10:26
происшествия
баксан
здоровье - общество
анна попова
вспышка кишечной инфекции в кбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан."Ситуация купирована, дальнейшего её развития не будет. Главное сделать так, чтобы она больше не повторилась, но это вопрос водоснабжения", - сказала Попова.
https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html
баксан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4dbb13320daac212bb13c4492dc70002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, баксан, здоровье - общество, анна попова, вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Баксан, Здоровье - Общество, Анна Попова, Вспышка кишечной инфекции в КБР
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции

Попова: в Баскане купировали вспышку кишечной инфекции

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан.
"Ситуация купирована, дальнейшего её развития не будет. Главное сделать так, чтобы она больше не повторилась, но это вопрос водоснабжения", - сказала Попова.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Азове семь человек госпитализировали с кишечной инфекцией
15 августа, 19:33
 
ПроисшествияБаксанЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаВспышка кишечной инфекции в КБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала