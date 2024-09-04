https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970438529.html

В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции

В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2024

В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции

Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:06

2024-09-04T10:06

2024-09-04T10:26

происшествия

баксан

здоровье - общество

анна попова

вспышка кишечной инфекции в кбр

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан."Ситуация купирована, дальнейшего её развития не будет. Главное сделать так, чтобы она больше не повторилась, но это вопрос водоснабжения", - сказала Попова.

https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html

баксан

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происшествия, баксан, здоровье - общество, анна попова, вспышка кишечной инфекции в кбр