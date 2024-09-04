https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970438529.html
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2024
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции
Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:06
2024-09-04T10:06
2024-09-04T10:26
происшествия
баксан
здоровье - общество
анна попова
вспышка кишечной инфекции в кбр
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан."Ситуация купирована, дальнейшего её развития не будет. Главное сделать так, чтобы она больше не повторилась, но это вопрос водоснабжения", - сказала Попова.
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происшествия, баксан, здоровье - общество, анна попова, вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Баксан, Здоровье - Общество, Анна Попова, Вспышка кишечной инфекции в КБР
В Кабардино-Балкарии купировали вспышку кишечной инфекции
Попова: в Баскане купировали вспышку кишечной инфекции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, связанная со вспышкой кишечной инфекции, купирована, дальнейшего её развития не будет, заявила РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан.
"Ситуация купирована, дальнейшего её развития не будет. Главное сделать так, чтобы она больше не повторилась, но это вопрос водоснабжения", - сказала Попова.