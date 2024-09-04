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В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет" - РИА Новости, 04.09.2024
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02:16 04.09.2024 (обновлено: 02:19 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/imuschestvo-1970383870.html
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет"
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет" - РИА Новости, 04.09.2024
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет"
Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:16
2024-09-04T02:19
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Наложен арест на имущество ООО "ГК "Пикет", — сказано в материалах.Согласно документам, следствие установило, что ООО "ГК "Пикет", единственным учредителем которого является один из фигурантов, принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО "Тракмастер" и ООО "УК-53 КМ", 50% доли в ООО "Монтавр-2", 99% в ООО "Фаунд Мэри" и 75% в ООО "Фикс и Точка", три земельных участка площадью до 2,5 тысячи "квадратов", а также нежилое здание площадью 1265,7 "квадрата" и денежные средства более чем на 20 банковских счетах. Именно на это имущество и счета суд наложил арест."В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем – в качестве оплаты за реализацию контракта… поступили на расчетные счета ООО "ГК "Пикет" и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества", — уточняется в документах.У суда имеются фактические основания полагать, что указанное имущество приобретено ГК "Пикет" на денежные средства, "добытые преступным путем в результате совершения преступления", следует из материалов.Мера о наложении ареста может обеспечить приговор суда в части гражданского иска в целях возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям контракта.Позже в уголовном деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК).
https://ria.ru/20240903/popov-1970312631.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет"

Суд арестовал имущество ГК "Пикет" по делу о поставке ВС России бронежилетов

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Наложен арест на имущество ООО "ГК "Пикет", — сказано в материалах.
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Вчера, 16:55
Согласно документам, следствие установило, что ООО "ГК "Пикет", единственным учредителем которого является один из фигурантов, принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО "Тракмастер" и ООО "УК-53 КМ", 50% доли в ООО "Монтавр-2", 99% в ООО "Фаунд Мэри" и 75% в ООО "Фикс и Точка", три земельных участка площадью до 2,5 тысячи "квадратов", а также нежилое здание площадью 1265,7 "квадрата" и денежные средства более чем на 20 банковских счетах. Именно на это имущество и счета суд наложил арест.
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем – в качестве оплаты за реализацию контракта… поступили на расчетные счета ООО "ГК "Пикет" и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества", — уточняется в документах.
У суда имеются фактические основания полагать, что указанное имущество приобретено ГК "Пикет" на денежные средства, "добытые преступным путем в результате совершения преступления", следует из материалов.
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Мера о наложении ареста может обеспечить приговор суда в части гражданского иска в целях возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям контракта.
Позже в уголовном деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК).
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