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В ЛНР передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 04.09.2024
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12:18 04.09.2024 (обновлено: 12:21 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/gumpomosch-1970474660.html
В ЛНР передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров
В ЛНР передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 04.09.2024
В ЛНР передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров
Активисты "Молодой гвардии Единой России" и молодежное крыло "Народного фронта" передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожаров в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:18
2024-09-04T12:21
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" и молодежное крыло "Народного фронта" передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожаров в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила пресс-служба МГЕР. Ранее в поселке городского типа Боково-Платово в Антрацитовском районе ЛНР загорелась сухая растительность на 300 гектарах, огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. При пожаре два человека погибли, трое пострадали. Возгорание позже полностью ликвидировали. "Активисты "Молодой Гвардии" и молодёжное крыло "Народного фронта" передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных пожаров в Антраците", - говорится в Telegram-канале МГЕР. Как сообщила пресс-служба, в состав гуманитарного груза вошли подушки, постельное бельё, одежда, предметы личной гигиены и продукты питания. "Молодая Гвардия Единой России" вместе с молодёжным крылом "Народного фронта" сразу же отреагировала на запрос жителей Антрацитовского муниципального округа, и сейчас мы уже находимся в самом городе Антраците, в офисе "Молодой Гвардии", где развернули гуманитарный склад и будем фасовать гуманитарную помощь, которую привезли из Луганска для всех нуждающихся жителей", - приводит пресс-служба слова руководителя Луганского регионального отделения МГЕР Михаила Голубовича.
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, луганск, мгер, молодая гвардия единой россии, молодая гвардия
В мире, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Молодая гвардия
В ЛНР передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров

Активисты "Молодой гвардии" и "Народного фронта" передали 2 тонны гумпомощи

© Фото : Молодая Гвардия/TelegramАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" и молодёжное крыло Народного фронта передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных пожаров в в Антрацитовском районе ЛНР
Активисты Молодой Гвардии Единой России и молодёжное крыло Народного фронта передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных пожаров в в Антрацитовском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и молодёжное крыло Народного фронта передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных пожаров в в Антрацитовском районе ЛНР
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" и молодежное крыло "Народного фронта" передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожаров в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила пресс-служба МГЕР.
Ранее в поселке городского типа Боково-Платово в Антрацитовском районе ЛНР загорелась сухая растительность на 300 гектарах, огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. При пожаре два человека погибли, трое пострадали. Возгорание позже полностью ликвидировали.
"Активисты "Молодой Гвардии" и молодёжное крыло "Народного фронта" передали 2 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных пожаров в Антраците", - говорится в Telegram-канале МГЕР.
Как сообщила пресс-служба, в состав гуманитарного груза вошли подушки, постельное бельё, одежда, предметы личной гигиены и продукты питания.
"Молодая Гвардия Единой России" вместе с молодёжным крылом "Народного фронта" сразу же отреагировала на запрос жителей Антрацитовского муниципального округа, и сейчас мы уже находимся в самом городе Антраците, в офисе "Молодой Гвардии", где развернули гуманитарный склад и будем фасовать гуманитарную помощь, которую привезли из Луганска для всех нуждающихся жителей", - приводит пресс-служба слова руководителя Луганского регионального отделения МГЕР Михаила Голубовича.
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