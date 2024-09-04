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ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 04.09.2024
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16:12 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970555123.html
ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 04.09.2024
ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
Евросоюз осудил принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:12
2024-09-04T16:12
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Евросоюз осудил принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и предупредил, что это еще больше осложнит отношения Тбилиси с Брюсселем, а также затормозит развитие процесса вступления в ЕС, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы. "Евросоюз осуждает поспешное принятие во втором чтении законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Этот пакет подрывает основные права грузинского народа и несет риск дискриминации части населения… ЕС призывает Грузию пересмотреть этот пакет. Он… еще больше осложнит отношения ЕС с Грузией", - указывается в документе. Там напомнили, что "процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен". Ранее в среду парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*, трансляция пленарного заседания прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа. В поддержку проголосовали 81 депутатов. Оппозиционные депутаты не присутствовали на заседании, объявив ранее бойкот работе в законодательном органе. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html
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евросоюз, грузия, россия, тбилиси, в мире
Евросоюз, Грузия, Россия, Тбилиси, В мире
ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*

ЕC осудил принятие в Грузии во II чтении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Евросоюз осудил принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и предупредил, что это еще больше осложнит отношения Тбилиси с Брюсселем, а также затормозит развитие процесса вступления в ЕС, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Евросоюз осуждает поспешное принятие во втором чтении законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Этот пакет подрывает основные права грузинского народа и несет риск дискриминации части населения… ЕС призывает Грузию пересмотреть этот пакет. Он… еще больше осложнит отношения ЕС с Грузией", - указывается в документе.
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25 августа, 09:52
Там напомнили, что "процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен".
Ранее в среду парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*, трансляция пленарного заседания прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа. В поддержку проголосовали 81 депутатов. Оппозиционные депутаты не присутствовали на заседании, объявив ранее бойкот работе в законодательном органе. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта".
Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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