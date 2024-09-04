Премьер Грузии прокомментировал возможные санкции Запада
Премьер Грузии: возможные санкции Запада против Тбилиси несерьезны
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает несерьезным возможное введение санкций Западом против страны.
"Это несерьезно", - заявил премьер журналистам, отвечая на вопрос о возможных санкциях.
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"Более того, вы знаете, что главным гарантом мира в этой стране является Бидзина Иванишвили (основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" – ред.), и против него уже действуют де-факто санкции. Как только началась война на Украине, его средства были заморожены, потому что мы не ввели санкции против россиян, не разрушили экономику нашей страны, не отправили боевых добровольцев. Они требовали этого для того, чтобы открыть в стране второй фронт", - заявил премьер на брифинге.
Отношение Грузии с западными странами испортились после того, как грузинское руководство приняло закон об иноагентах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
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