https://ria.ru/20240904/gruppirovka-1970463132.html

Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки

Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки - РИА Новости, 04.09.2024

Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки

Российская группировка в Курской области получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:31

2024-09-04T11:31

2024-09-04T11:31

безопасность

здоровье - общество

курская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская группировка в Курской области получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщило в среду Минобороны РФ. "От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Тридцать семь вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении. По выполнению графика поставок вооружения выполнено 79 мероприятий. Сроки соблюдаются, уточнили в ведомстве. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 83 вопроса, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное).

https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html

курская область

россия

брянская область

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безопасность, здоровье - общество, курская область, россия, брянская область