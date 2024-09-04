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Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки - РИА Новости, 04.09.2024
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11:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gruppirovka-1970463132.html
Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки
Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки - РИА Новости, 04.09.2024
Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки
Российская группировка в Курской области получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:31
2024-09-04T11:31
безопасность
здоровье - общество
курская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская группировка в Курской области получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщило в среду Минобороны РФ. "От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Тридцать семь вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении. По выполнению графика поставок вооружения выполнено 79 мероприятий. Сроки соблюдаются, уточнили в ведомстве. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 83 вопроса, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное).
https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html
курская область
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безопасность, здоровье - общество, курская область, россия, брянская область
Безопасность, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Брянская область
Российская группировка в Курской области получила допкомплексы разведки

МО: курская группировка получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская группировка в Курской области получила дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщило в среду Минобороны РФ.
"От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Тридцать семь вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении.
По выполнению графика поставок вооружения выполнено 79 мероприятий. Сроки соблюдаются, уточнили в ведомстве.
Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 83 вопроса, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное).
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