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Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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17:42 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
лава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:42
2024-09-04T17:42
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов. "Я думаю, что то, что нам нужно в некоторых случаях - точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным", - сказал Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240904/zaes-1970574423.html
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов.
"Я думаю, что то, что нам нужно в некоторых случаях - точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным", - сказал Гросси журналистам.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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