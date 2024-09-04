https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
лава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:42
2024-09-04T17:42
2024-09-04T17:42
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов. "Я думаю, что то, что нам нужно в некоторых случаях - точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным", - сказал Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240904/zaes-1970574423.html
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов.
"Я думаю, что то, что нам нужно в некоторых случаях - точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным", - сказал Гросси журналистам.