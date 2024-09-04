https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html

Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

лава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:42

2024-09-04T17:42

2024-09-04T17:42

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов. "Я думаю, что то, что нам нужно в некоторых случаях - точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным", - сказал Гросси журналистам.

https://ria.ru/20240904/zaes-1970574423.html

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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс