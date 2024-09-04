https://ria.ru/20240904/grossja-1970463461.html

Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС

Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области и направляется в сторону Запорожской АЭС, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:07

2024-09-04T11:07

2024-09-04T11:34

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алексей лихачев

энергоатом

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ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области и направляется в сторону Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе он встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240903/grossi-1970344165.html

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в мире, украина, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, герман галущенко, алексей лихачев, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"