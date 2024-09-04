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Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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11:07 04.09.2024 (обновлено: 11:34 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/grossja-1970463461.html
Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС
Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области и направляется в сторону Запорожской АЭС, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:07
2024-09-04T11:34
в мире
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днепр (город)
рафаэль гросси
герман галущенко
алексей лихачев
энергоатом
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ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области и направляется в сторону Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе он встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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в мире, украина, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, герман галущенко, алексей лихачев, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Украина, Калининград, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Герман Галущенко, Алексей Лихачев, Энергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси направляется в сторону Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области и направляется в сторону Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе он встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Гросси встретился с Зеленским
Вчера, 18:43
 
В миреУкраинаКалининградДнепр (город)Рафаэль ГроссиГерман ГалущенкоАлексей ЛихачевЭнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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