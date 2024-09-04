Рейтинг@Mail.ru
Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/grossi-1970580791.html
Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси
Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси - РИА Новости, 04.09.2024
Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС 11 августа возник не у основания градирни станции,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:19
2024-09-04T17:19
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
евгений балицкий
рафаэль гросси
запорожская область
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968829029_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_964867ddf4d46bd5bde8f6e3d4097c8e.jpg
ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС 11 августа возник не у основания градирни станции, расследования продолжаются, директор ЗАЭС обещал предоставить МАГАТЭ результаты этого расследования, агентство примет их к сведению. "Как минимум, мы смогли четко определить, что пожар возник не у основания градирни. Я знаю, что расследование всё еще продолжается, как меня проинформировал директор станции. Для того, чтобы уточнить причины пожара, мы договорились с директором станции, что он поделится с нами результатами расследования, когда оно завершится, и мы примем их к сведению", - сказал Гросси журналистам. Гросси также выразил благодарность за то, что экспертам МАГАТЭ сразу же предоставили доступ и дали возможность оценить ситуацию, увидеть всё собственными глазами. По его словам, чтобы оценить ситуацию и определить первопричины пожара, нужно лично увидеть происходящее. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html
https://ria.ru/20240904/magate-1970574223.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968829029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82b87580e9c3513e2d086b94f0f6c69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, евгений балицкий, рафаэль гросси, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Запорожская область, Энергодар
Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси

Гросси: по оценке МАГАТЭ, пожар 11 августа возник не у основания градирни ЗАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС 11 августа возник не у основания градирни станции, расследования продолжаются, директор ЗАЭС обещал предоставить МАГАТЭ результаты этого расследования, агентство примет их к сведению.
"Как минимум, мы смогли четко определить, что пожар возник не у основания градирни. Я знаю, что расследование всё еще продолжается, как меня проинформировал директор станции. Для того, чтобы уточнить причины пожара, мы договорились с директором станции, что он поделится с нами результатами расследования, когда оно завершится, и мы примем их к сведению", - сказал Гросси журналистам.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Вчера, 17:13
Гросси также выразил благодарность за то, что экспертам МАГАТЭ сразу же предоставили доступ и дали возможность оценить ситуацию, увидеть всё собственными глазами. По его словам, чтобы оценить ситуацию и определить первопричины пожара, нужно лично увидеть происходящее.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиЗапорожская областьЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала