https://ria.ru/20240904/grossi-1970580791.html

Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси

Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси - РИА Новости, 04.09.2024

Пожар на ЗАЭС 11 августа возник не у основания градирни, заявил Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС 11 августа возник не у основания градирни станции,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:19

2024-09-04T17:19

2024-09-04T17:19

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магатэ

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рафаэль гросси

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС 11 августа возник не у основания градирни станции, расследования продолжаются, директор ЗАЭС обещал предоставить МАГАТЭ результаты этого расследования, агентство примет их к сведению. "Как минимум, мы смогли четко определить, что пожар возник не у основания градирни. Я знаю, что расследование всё еще продолжается, как меня проинформировал директор станции. Для того, чтобы уточнить причины пожара, мы договорились с директором станции, что он поделится с нами результатами расследования, когда оно завершится, и мы примем их к сведению", - сказал Гросси журналистам. Гросси также выразил благодарность за то, что экспертам МАГАТЭ сразу же предоставили доступ и дали возможность оценить ситуацию, увидеть всё собственными глазами. По его словам, чтобы оценить ситуацию и определить первопричины пожара, нужно лично увидеть происходящее. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html

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магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, евгений балицкий, рафаэль гросси, запорожская область, энергодар