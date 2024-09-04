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Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной - РИА Новости, 04.09.2024
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16:28 04.09.2024 (обновлено: 16:34 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/grossi-1970559079.html
Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной
Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной
РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:28
2024-09-04T16:34
украина
в мире
запорожская область
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного ВСУ города Запорожье, передает корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг побывала на Запорожской АЭС. Главу МАГАТЭ провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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украина, в мире, запорожская область, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, россия, киев
Украина, В мире, Запорожская область, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Киев
Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной

Гросси проехал российский блокпост в сторону подконтрольной Украине территории

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного ВСУ города Запорожье, передает корреспондент РИА Новости.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг побывала на Запорожской АЭС. Главу МАГАТЭ провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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УкраинаВ миреЗапорожская областьРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссияКиев
 
 
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