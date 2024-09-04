Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной
Гросси проехал российский блокпост в сторону подконтрольной Украине территории
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного ВСУ города Запорожье, передает корреспондент РИА Новости.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг побывала на Запорожской АЭС. Главу МАГАТЭ провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.