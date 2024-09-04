https://ria.ru/20240904/grossi-1970559079.html

Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной

Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси после посещения ЗАЭС пересек линию соприкосновения с Украиной

РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:28

2024-09-04T16:28

2024-09-04T16:34

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ВАСИЛЬЕВКА, 4 сен - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного ВСУ города Запорожье, передает корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг побывала на Запорожской АЭС. Главу МАГАТЭ провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240904/kitaj-1970448075.html

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