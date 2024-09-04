https://ria.ru/20240904/grossi-1970557479.html
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:19
2024-09-04T16:19
2024-09-04T16:29
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ВЕНА, 4 сен – РИА Новости. Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции, заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси."После двух лет постоянного присутствия МАГАТЭ на... Запорожской АЭС наша приверженность помочь предотвратить ядерную аварию остается непоколебимой", - приводятся его слова в заявлении на сайте МАГАТЭ.Гросси также выразил уверенность, что беспристрастные оценки ситуации на ЗАЭС, предоставленные экспертами МАГАТЭ, внесли вклад в поддержание ядерной безопасности объекта.
https://ria.ru/20240903/grossi-1970344165.html
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МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, В мире, Космос - РИА Наука
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Гросси: позиция МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС непоколебима
ВЕНА, 4 сен – РИА Новости. Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции, заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"После двух лет постоянного присутствия МАГАТЭ на... Запорожской АЭС наша приверженность помочь предотвратить ядерную аварию остается непоколебимой", - приводятся его слова в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Гросси также выразил уверенность, что беспристрастные оценки ситуации на ЗАЭС, предоставленные экспертами МАГАТЭ, внесли вклад в поддержание ядерной безопасности объекта.