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Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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16:19 04.09.2024 (обновлено: 16:29 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/grossi-1970557479.html
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:19
2024-09-04T16:29
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
в мире
космос - риа наука
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ВЕНА, 4 сен – РИА Новости. Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции, заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси."После двух лет постоянного присутствия МАГАТЭ на... Запорожской АЭС наша приверженность помочь предотвратить ядерную аварию остается непоколебимой", - приводятся его слова в заявлении на сайте МАГАТЭ.Гросси также выразил уверенность, что беспристрастные оценки ситуации на ЗАЭС, предоставленные экспертами МАГАТЭ, внесли вклад в поддержание ядерной безопасности объекта.
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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире, космос - риа наука
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, В мире, Космос - РИА Наука
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС

Гросси: позиция МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС непоколебима

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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ВЕНА, 4 сен – РИА Новости. Приверженность МАГАТЭ в помощи для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на станции, заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"После двух лет постоянного присутствия МАГАТЭ на... Запорожской АЭС наша приверженность помочь предотвратить ядерную аварию остается непоколебимой", - приводятся его слова в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Гросси также выразил уверенность, что беспристрастные оценки ситуации на ЗАЭС, предоставленные экспертами МАГАТЭ, внесли вклад в поддержание ядерной безопасности объекта.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Гросси встретился с Зеленским
3 сентября, 18:43
 
МАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
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