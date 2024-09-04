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Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси завершила визит на Запорожскую АЭС и покинула станцию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:22

2024-09-04T15:22

2024-09-04T15:44

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси завершила визит на Запорожскую АЭС и покинула станцию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Гросси осмотрел ЗАЭС.Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе гендиректор МАГАТЭ встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

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