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Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 04.09.2024
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08:24 04.09.2024 (обновлено: 11:16 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html
Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа
Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 04.09.2024
Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ предупредила об опасности птичьего гриппа и призвала прививаться. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:24
2024-09-04T11:16
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анна попова
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ предупредила об опасности птичьего гриппа и призвала прививаться. "Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким", — сказала она.Поэтому очень актуальной остается вакцинация людей, которые работают с птицей, подчеркнула Попова.Глава Роспотребнадзора также дала старт кампании по вакцинации от гриппа. В этом году ведомство рекомендовало регионам привить до 60 процентов населения, в том числе не менее 75 процентов людей из групп риска — занятых в птицеводстве и свиноводстве, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицами и свиньями, а также тех, кто занимается разведением домашней птицы и свиней на продажу.Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, все вакцины обновили — в их состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в этом эпидемическом сезоне.
https://ria.ru/20240821/bolezni-1967445315.html
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россия, анна попова, общество, здоровье - общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Анна Попова, Общество, Здоровье - Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Попова: риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ предупредила об опасности птичьего гриппа и призвала прививаться.
"Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким", — сказала она.
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Поэтому очень актуальной остается вакцинация людей, которые работают с птицей, подчеркнула Попова.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природный резервуар вируса птичьего гриппа — мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые, в отличие от домашних, довольно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

Глава Роспотребнадзора также дала старт кампании по вакцинации от гриппа. В этом году ведомство рекомендовало регионам привить до 60 процентов населения, в том числе не менее 75 процентов людей из групп риска — занятых в птицеводстве и свиноводстве, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицами и свиньями, а также тех, кто занимается разведением домашней птицы и свиней на продажу.
Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, все вакцины обновили — в их состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в этом эпидемическом сезоне.
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