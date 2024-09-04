https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html

Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 04.09.2024

Попова заявила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ предупредила об опасности птичьего гриппа и призвала прививаться. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:24

2024-09-04T08:24

2024-09-04T11:16

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анна попова

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ предупредила об опасности птичьего гриппа и призвала прививаться. "Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким", — сказала она.Поэтому очень актуальной остается вакцинация людей, которые работают с птицей, подчеркнула Попова.Глава Роспотребнадзора также дала старт кампании по вакцинации от гриппа. В этом году ведомство рекомендовало регионам привить до 60 процентов населения, в том числе не менее 75 процентов людей из групп риска — занятых в птицеводстве и свиноводстве, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицами и свиньями, а также тех, кто занимается разведением домашней птицы и свиней на продажу.Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, все вакцины обновили — в их состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в этом эпидемическом сезоне.

https://ria.ru/20240821/bolezni-1967445315.html

https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html

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россия, анна попова, общество, здоровье - общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)