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Арестованный капитан Greenpeace останется под стражей до 2 октября - РИА Новости, 04.09.2024
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16:35 04.09.2024 (обновлено: 17:07 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/greenpeace-1970561456.html
Арестованный капитан Greenpeace останется под стражей до 2 октября
Арестованный капитан Greenpeace останется под стражей до 2 октября - РИА Новости, 04.09.2024
Арестованный капитан Greenpeace останется под стражей до 2 октября
Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, которого... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:35
2024-09-04T17:07
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии, останется под стражей до 2 октября, сообщила его организация Captain Paul Watson Foundation. Ранее портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона. Представитель датской федеральной полиции сообщал, что арест связан с акцией капитана Уотсона против китобойного промысла. В середине августа суд столицы Гренландии Нуука вынес решение, что Уотсон будет находиться под арестом до 5 сентября на фоне ожидания решения об экстрадиции в Японию. "Судья постановил, что Пол должен оставаться под стражей до следующего суда 2 октября... Защита будет подавать апелляцию", - говорится на странице организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уотсон в 1977 году был исключен из организации Greenpeace* из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал организацию Captain Paul Watson Foundation.*Организация, признанная нежелательной в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, гренландия, дания, пол уотсон (greenpeace), greenpeace, sea shepherd, facebook
В мире, Россия, Гренландия, Дания, Пол Уотсон (Greenpeace), Greenpeace, Sea Shepherd, Facebook
Арестованный капитан Greenpeace останется под стражей до 2 октября

Член Greenpeace Уотсон останется под стражей до 2 октября

CC BY-SA 3.0 / Witty lama / Канадский капитан Пол Уотсон
Канадский капитан Пол Уотсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Witty lama /
Канадский капитан Пол Уотсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии, останется под стражей до 2 октября, сообщила его организация Captain Paul Watson Foundation.
Ранее портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона. Представитель датской федеральной полиции сообщал, что арест связан с акцией капитана Уотсона против китобойного промысла. В середине августа суд столицы Гренландии Нуука вынес решение, что Уотсон будет находиться под арестом до 5 сентября на фоне ожидания решения об экстрадиции в Японию.
"Судья постановил, что Пол должен оставаться под стражей до следующего суда 2 октября... Защита будет подавать апелляцию", - говорится на странице организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Уотсон в 1977 году был исключен из организации Greenpeace* из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал организацию Captain Paul Watson Foundation.
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*Организация, признанная нежелательной в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияГренландияДанияПол Уотсон (Greenpeace)GreenpeaceSea ShepherdFacebook
 
 
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