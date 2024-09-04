https://ria.ru/20240904/gosduma-1970586158.html
В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области
В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области
В Курской области делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на предстоящих выборах, а люди были максимально защищены, заявил глава комитета... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:30
2024-09-04T17:30
2024-09-04T17:31
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Курской области делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на предстоящих выборах, а люди были максимально защищены, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Вновь работаю в своей родной Курской области.. .Несмотря на то, что единый день голосования в Курской области проходит в беспрецедентных условиях вторжения киевского террористического режима в приграничные районы и непрекращающихся вражеских обстрелов, делается все, чтобы возможность проголосовать у курян была, а люди были максимально защищены", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что с руководством области и правоохранительных органов обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих в конце недели выборов. "Сейчас, в это время вызовов, граждане понимают, как важно принять участие в выборах, отдать свои голоса за достойных кандидатов, патриотов", - добавил депутат. Депутат отметил, что в организации процесса голосования очень важно было исключить риски для курян, принимающих в них участие. "И это было сделано на высоком профессиональном уровне. Все возможные формы волеизъявления избирателям доступны, а необходимые меры безопасности приняты и действуют в полном формате", - заключил Пискарев.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970462510.html
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политика, здоровье - общество, курская область, василий пискарев, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Курская область, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области
Пискарев: делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на выборах
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
В Курской области делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на предстоящих выборах, а люди были максимально защищены, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев
.
"Вновь работаю в своей родной Курской области.. .Несмотря на то, что единый день голосования в Курской области проходит в беспрецедентных условиях вторжения киевского террористического режима в приграничные районы и непрекращающихся вражеских обстрелов, делается все, чтобы возможность проголосовать у курян была, а люди были максимально защищены", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с руководством области и правоохранительных органов обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих в конце недели выборов.
"Сейчас, в это время вызовов, граждане понимают, как важно принять участие в выборах, отдать свои голоса за достойных кандидатов, патриотов", - добавил депутат.
Депутат отметил, что в организации процесса голосования очень важно было исключить риски для курян, принимающих в них участие.
"И это было сделано на высоком профессиональном уровне. Все возможные формы волеизъявления избирателям доступны, а необходимые меры безопасности приняты и действуют в полном формате", - заключил Пискарев.