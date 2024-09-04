https://ria.ru/20240904/gosduma-1970586158.html

В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области

В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме рассказали о мерах безопасности на выборах в Курской области

В Курской области делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на предстоящих выборах, а люди были максимально защищены, заявил глава комитета... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:30

2024-09-04T17:30

2024-09-04T17:31

политика

здоровье - общество

курская область

василий пискарев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637358_0:56:1619:967_1920x0_80_0_0_840f57a049cc7b2619ff479bff5d9024.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Курской области делается все, чтобы у курян была возможность проголосовать на предстоящих выборах, а люди были максимально защищены, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Вновь работаю в своей родной Курской области.. .Несмотря на то, что единый день голосования в Курской области проходит в беспрецедентных условиях вторжения киевского террористического режима в приграничные районы и непрекращающихся вражеских обстрелов, делается все, чтобы возможность проголосовать у курян была, а люди были максимально защищены", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что с руководством области и правоохранительных органов обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих в конце недели выборов. "Сейчас, в это время вызовов, граждане понимают, как важно принять участие в выборах, отдать свои голоса за достойных кандидатов, патриотов", - добавил депутат. Депутат отметил, что в организации процесса голосования очень важно было исключить риски для курян, принимающих в них участие. "И это было сделано на высоком профессиональном уровне. Все возможные формы волеизъявления избирателям доступны, а необходимые меры безопасности приняты и действуют в полном формате", - заключил Пискарев.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970462510.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933299798.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, здоровье - общество, курская область, василий пискарев, госдума рф