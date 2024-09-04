https://ria.ru/20240904/gosduma-1970538605.html
В Госдуме предложили обязать чиновников использовать общественный транспорт
В Госдуме предложили обязать чиновников использовать общественный транспорт - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме предложили обязать чиновников использовать общественный транспорт
Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") внесет в палату законопроект, которым предлагается обязать руководителей органов власти, а также депутатов всех... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:29
2024-09-04T15:29
2024-09-04T15:34
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") внесет в палату законопроект, которым предлагается обязать руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней использовать общественный транспорт в течении двух рабочих дней каждую неделю для прибытия на рабочее место, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения "Дней без автомобиля" устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что введение такой обязанности поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти. "Пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html
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общество, госдума рф
В Госдуме предложили обязать чиновников использовать общественный транспорт
Депутат Плякин предложил обязать чиновников использовать общественный транспорт
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") внесет в палату законопроект, которым предлагается обязать руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней использовать общественный транспорт в течении двух рабочих дней каждую неделю для прибытия на рабочее место, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения "Дней без автомобиля" устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что введение такой обязанности поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти.
"Пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах", - подчеркивается в документе.