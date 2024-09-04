https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970483105.html

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 04.09.2024

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

Два украинских беспилотника, в том числе камикадзе, атаковали центр Горловки в течение пяти минут, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:39

2024-09-04T12:39

2024-09-04T12:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Два украинских беспилотника, в том числе камикадзе, атаковали центр Горловки в течение пяти минут, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударными беспилотными летательными аппаратами со стороны вооруженных формирований Украины: 11:05 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат - камикадзе; 11:10 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970480776.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия