https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970483105.html
ВСУ атаковали Горловку с беспилотников
ВСУ атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 04.09.2024
ВСУ атаковали Горловку с беспилотников
Два украинских беспилотника, в том числе камикадзе, атаковали центр Горловки в течение пяти минут, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:39
2024-09-04T12:39
2024-09-04T12:39
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Два украинских беспилотника, в том числе камикадзе, атаковали центр Горловки в течение пяти минут, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударными беспилотными летательными аппаратами со стороны вооруженных формирований Украины: 11:05 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат - камикадзе; 11:10 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970480776.html
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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку с беспилотников
Два украинских дрона атаковали центр Горловки за пять минут