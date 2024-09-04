СМИ: в ЕС обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией
Telegraph: евродипломаты обвинили ФРГ в стремлении укрепить отношения с Россией
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты обвиняют Германию в стремлении укрепить отношения с Россией из-за ее нежелания поддержать введение ограничений на передвижение российских дипломатов по территории ЕС, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с этой инициативой выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если в ЕС примут подобное решение, ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в РФ.
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По информации Telegraph, которая ссылается на европейских дипломатов, именно Германия выступает главным препятствием на пути осуществления предложения Чехии. В связи с этим, пишет газета, Берлин обвиняют в том, что он пытается укрепить отношения с Россией.
"У Германии подход, который заключается к возвращению к обычному ведению дел с Россией", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Кроме того, как пишет издание, немецкие чиновники опасаются жесткой реакции со стороны РФ на подобные ограничения.
Италия тоже выступает против ограничения передвижения российских дипломатов по территории ЕС, поскольку на территории РФ проживает большое количество итальянцев, отмечается в публикации. В Риме обеспокоены тем, что не смогут обеспечить своих граждан консульскими услугами, если Москва введет ответные ограничения, пишет газета.