https://ria.ru/20240904/germaniya-1970545257.html

СМИ: в ЕС обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией

СМИ: в ЕС обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ: в ЕС обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией

Европейские дипломаты обвиняют Германию в стремлении укрепить отношения с Россией из-за ее нежелания поддержать введение ограничений на передвижение российских... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:43

2024-09-04T15:43

2024-09-04T15:43

в мире

россия

германия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bac5868ab22ff207227ce6af2d06f75d.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты обвиняют Германию в стремлении укрепить отношения с Россией из-за ее нежелания поддержать введение ограничений на передвижение российских дипломатов по территории ЕС, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с этой инициативой выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если в ЕС примут подобное решение, ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в РФ. По информации Telegraph, которая ссылается на европейских дипломатов, именно Германия выступает главным препятствием на пути осуществления предложения Чехии. В связи с этим, пишет газета, Берлин обвиняют в том, что он пытается укрепить отношения с Россией. "У Германии подход, который заключается к возвращению к обычному ведению дел с Россией", - приводит издание слова одного из дипломатов. Кроме того, как пишет издание, немецкие чиновники опасаются жесткой реакции со стороны РФ на подобные ограничения. Италия тоже выступает против ограничения передвижения российских дипломатов по территории ЕС, поскольку на территории РФ проживает большое количество итальянцев, отмечается в публикации. В Риме обеспокоены тем, что не смогут обеспечить своих граждан консульскими услугами, если Москва введет ответные ограничения, пишет газета.

https://ria.ru/20240829/evropa-1968997666.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, евросоюз