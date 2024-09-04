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Генпрокуроры России и Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 04.09.2024
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05:35 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/genprokurory-1970396939.html
Генпрокуроры России и Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании
Генпрокуроры России и Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 04.09.2024
Генпрокуроры России и Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании
Генеральные прокуроры России и Камбоджи на полях Восточного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:35
2024-09-04T05:35
камбоджа
россия
владивосток
игорь краснов
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Камбоджи на полях Восточного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости. Свои подписи под документом во Владивостоке в среду поставили генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг. "Фундаментом для активизации нашего сотрудничества, направленного на обеспечение верховенства закона и защиты прав наших граждан, является меморандум о взаимопонимании. Его практическая реализация поможет наладить прочные рабочие связи между прокурорами России и Камбоджи", - сказал Краснов. По его словам, эта договоренность послужит правовой основой для организации на безвозмездной основе повышения квалификации прокуроров Камбоджи в ведомственном университете прокуратуры в России. Кроме того, Краснов предложил заключить программу сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран, предполагающую обмен опытом на экспертном уровне. Проект этой программы будет передан генпрокуратуре Камбоджи. Российский генпрокурор также отметил, что считает важным развивать взаимодействие надзорных ведомств по линии Шанхайской организации сотрудничества, где Камбоджа "является партнером по диалогу". "Это первый раз, когда между Генеральной прокуратурой Камбоджи и Генеральной прокуратурой России подписывается соглашение… Это становится отправной точкой нашего взаимодействия. Это очень важное событие для развития двусторонних отношений. Мы можем развивать сотрудничество в юридической области, в том числе в борьбе с преступностью, борьбе за права человека. Поэтому подписание меморандума является важной точкой в наших отношениях", - сказала Чеа Леанг.
https://ria.ru/20240624/kambodzha-1954955469.html
https://ria.ru/20240904/krasnov-1970390890.html
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камбоджа, россия, владивосток, игорь краснов, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Камбоджа, Россия, Владивосток, Игорь Краснов, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Генпрокуроры России и Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании

Генпрокуроры России и Камбоджи подписали на ВЭФ меморандум о взаимопонимании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Камбоджи на полях Восточного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.
Свои подписи под документом во Владивостоке в среду поставили генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг.
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"Фундаментом для активизации нашего сотрудничества, направленного на обеспечение верховенства закона и защиты прав наших граждан, является меморандум о взаимопонимании. Его практическая реализация поможет наладить прочные рабочие связи между прокурорами России и Камбоджи", - сказал Краснов.
По его словам, эта договоренность послужит правовой основой для организации на безвозмездной основе повышения квалификации прокуроров Камбоджи в ведомственном университете прокуратуры в России.
Кроме того, Краснов предложил заключить программу сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран, предполагающую обмен опытом на экспертном уровне. Проект этой программы будет передан генпрокуратуре Камбоджи.
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Российский генпрокурор также отметил, что считает важным развивать взаимодействие надзорных ведомств по линии Шанхайской организации сотрудничества, где Камбоджа "является партнером по диалогу".
"Это первый раз, когда между Генеральной прокуратурой Камбоджи и Генеральной прокуратурой России подписывается соглашение… Это становится отправной точкой нашего взаимодействия. Это очень важное событие для развития двусторонних отношений. Мы можем развивать сотрудничество в юридической области, в том числе в борьбе с преступностью, борьбе за права человека. Поэтому подписание меморандума является важной точкой в наших отношениях", - сказала Чеа Леанг.
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КамбоджаРоссияВладивостокИгорь КрасновВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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