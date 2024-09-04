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В Анталье открыли новое здание генконсульства России - РИА Новости, 04.09.2024
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15:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/genkonsulstvo-1970538909.html
В Анталье открыли новое здание генконсульства России
В Анталье открыли новое здание генконсульства России - РИА Новости, 04.09.2024
В Анталье открыли новое здание генконсульства России
Торжественная церемония открытия нового здания генерального консульства России состоялась в четверг в турецкой Анталье, вокруг диппредставительства были усилены РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:31
2024-09-04T15:31
россия
турция
татьяна москалькова
алексей ерхов
владимир путин
в мире
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АНТАЛЬЯ, 4 сен – РИА Новости. Торжественная церемония открытия нового здания генерального консульства России состоялась в четверг в турецкой Анталье, вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности, в мероприятии приняло участие большое число представителей властных структур двух стран, передает корреспондент РИА Новости. По словам генконсула Сергея Ветрика, новое, современное здание позволит более качественно оказывать услуги гражданам России. "Здесь присутствуют представители властных структур, туристических компаний, наш дорогой гость, госпожа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это знаковое событие, которое мы ждали несколько лет. Нам наконец-то удалось переместиться в новое, современное здание, которое обеспечит качество услуг для наших граждан. Помимо консульских функций мы вносим вклад в развитие отношений между нашими странами. Всегда с радостью ждём вас в гости", - отметил Ветрик. В свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что в центре отношений России и Турции находится диалог между лидерами стран. "Важное место в этой картине занимает взаимодействие ведомств, торговля, экономическое сотрудничество. Но не менее важное место занимают контакты между людьми. Без них не бывает отношений, не бывает сотрудничества. Именно контактами между людьми служат консульские учреждения. Это консульство находится, наше консульство в Анталье находится на передовой. Более шести миллионов туристов, сотни полторы тысяч наших граждан, которые обслуживает наше консульство. В этом здании будет качественнее, комфортнее это делать. Мы расширили возможность по приему граждан, теперь им будет удобнее здесь находиться. Мы увеличиваем штат генерального консульства. Все, что можем, мы делаем", - заявил Ерхов. Москалькова назвала открытие нового здания генконсульства важным событием в жизни двух государств. "Президент РФ Владимир Путин постоянно призывает укреплять связи наших граждан за рубежом. Постоянно стараемся развивать взаимоотношения с дружественными государствами. Открытие нового здания генконсульства свидетельствует об уважении к нашим гражданам, укреплению отношений с Турцией. Наши граждане чувствуют заботу губернатора Антальи, это важный знак. Я хочу выразить благодарность господину послу за отношения между нашими гражданами. У нас расширяется количество совместных браков, расширяется число детей. Хочу, чтобы сюда заходили с радостью. Хочу, чтобы было меньше случаев конфликтов с законом. В этих случаях мы чувствуем взаимопонимание с турецким омбудсменом. Желаю всего доброго каждой семье. Чтобы никогда права человека не нарушилась ни в России, ни в Турции", - сказала Москалькова. Затем состоялась церемония передачи подарков генконсульству.
https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html
https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967697245.html
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россия, турция, татьяна москалькова, алексей ерхов, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Татьяна Москалькова, Алексей Ерхов, Владимир Путин, В мире
В Анталье открыли новое здание генконсульства России

В Анталье состоялась церемония открытия нового здания генконсульства России

© Фото : Генеральное консульство России в АнтальеТоржественная церемония открытия нового здания Генерального консульства России в Анталье
Торжественная церемония открытия нового здания Генерального консульства России в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Анталье
Торжественная церемония открытия нового здания Генерального консульства России в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 4 сен – РИА Новости. Торжественная церемония открытия нового здания генерального консульства России состоялась в четверг в турецкой Анталье, вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности, в мероприятии приняло участие большое число представителей властных структур двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
По словам генконсула Сергея Ветрика, новое, современное здание позволит более качественно оказывать услуги гражданам России.
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"Здесь присутствуют представители властных структур, туристических компаний, наш дорогой гость, госпожа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это знаковое событие, которое мы ждали несколько лет. Нам наконец-то удалось переместиться в новое, современное здание, которое обеспечит качество услуг для наших граждан. Помимо консульских функций мы вносим вклад в развитие отношений между нашими странами. Всегда с радостью ждём вас в гости", - отметил Ветрик.
В свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что в центре отношений России и Турции находится диалог между лидерами стран.
"Важное место в этой картине занимает взаимодействие ведомств, торговля, экономическое сотрудничество. Но не менее важное место занимают контакты между людьми. Без них не бывает отношений, не бывает сотрудничества. Именно контактами между людьми служат консульские учреждения. Это консульство находится, наше консульство в Анталье находится на передовой. Более шести миллионов туристов, сотни полторы тысяч наших граждан, которые обслуживает наше консульство. В этом здании будет качественнее, комфортнее это делать. Мы расширили возможность по приему граждан, теперь им будет удобнее здесь находиться. Мы увеличиваем штат генерального консульства. Все, что можем, мы делаем", - заявил Ерхов.
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Москалькова назвала открытие нового здания генконсульства важным событием в жизни двух государств.
"Президент РФ Владимир Путин постоянно призывает укреплять связи наших граждан за рубежом. Постоянно стараемся развивать взаимоотношения с дружественными государствами. Открытие нового здания генконсульства свидетельствует об уважении к нашим гражданам, укреплению отношений с Турцией. Наши граждане чувствуют заботу губернатора Антальи, это важный знак. Я хочу выразить благодарность господину послу за отношения между нашими гражданами. У нас расширяется количество совместных браков, расширяется число детей. Хочу, чтобы сюда заходили с радостью. Хочу, чтобы было меньше случаев конфликтов с законом. В этих случаях мы чувствуем взаимопонимание с турецким омбудсменом. Желаю всего доброго каждой семье. Чтобы никогда права человека не нарушилась ни в России, ни в Турции", - сказала Москалькова.
Затем состоялась церемония передачи подарков генконсульству.
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