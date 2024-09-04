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"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск - РИА Новости, 04.09.2024
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08:52 04.09.2024 (обновлено: 09:41 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/gazprom-1970423285.html
"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск
"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск - РИА Новости, 04.09.2024
"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск
"Газпром" планирует достроить участок Белогорск – Хабаровск, перемычку между газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, в 2026 году,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:52
2024-09-04T09:41
экономика
хабаровск
владивосток
сахалин
виталий маркелов
газпром
дальневосточный федеральный университет
сила сибири — 2
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует достроить участок Белогорск – Хабаровск, перемычку между газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, в 2026 году, сообщил заместитель председателя правления, член совета директоров компании Виталий Маркелов. "Реализуется проект по соединению "Силы Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, этот проект мы планируем завершить в 2026 году. Будет создана Единая система газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, позволяющая расширить возможности по газификации наших регионов", – сказал он на сессии "Газификация Дальнего Востока: стабильность или прорыв?". Строительство участка Белогорск – Хабаровск протяженностью более 800 километров начато в 2024 году. Это первоочередной этап проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", который предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке РФ и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны.Также Маркелов отметил, что заканчивается строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири". С 1 января 2025 года он выйдет на максимальную производительность по поставкам в Китай в 38 миллиардов кубометров газа.Кроме того, "Газпром" реализует проект еще одного экспортного газопровода, добавил зампредправления компании. "В январе 2027 года будет построен газопровод, соединяющий нашу систему Сахалин - Хабаровск - Владивосток с системой КНР, будет подан газ по "дальневосточному" маршруту", - сказал он. Поставки по трубе, как планируется, составят 10 миллиардов кубометров в год.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404196.html
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экономика, хабаровск, владивосток, сахалин, виталий маркелов, газпром, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, белогорск
Экономика, Хабаровск, Владивосток, Сахалин, Виталий Маркелов, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири — 2, Белогорск
"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск

"Газпром" планирует достроить участок Белогорск — Хабаровск в 2026 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует достроить участок Белогорск – Хабаровск, перемычку между газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, в 2026 году, сообщил заместитель председателя правления, член совета директоров компании Виталий Маркелов.
"Реализуется проект по соединению "Силы Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, этот проект мы планируем завершить в 2026 году. Будет создана Единая система газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, позволяющая расширить возможности по газификации наших регионов", – сказал он на сессии "Газификация Дальнего Востока: стабильность или прорыв?".
Строительство участка Белогорск – Хабаровск протяженностью более 800 километров начато в 2024 году. Это первоочередной этап проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", который предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке РФ и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны.
Также Маркелов отметил, что заканчивается строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири". С 1 января 2025 года он выйдет на максимальную производительность по поставкам в Китай в 38 миллиардов кубометров газа.
Кроме того, "Газпром" реализует проект еще одного экспортного газопровода, добавил зампредправления компании. "В январе 2027 года будет построен газопровод, соединяющий нашу систему Сахалин - Хабаровск - Владивосток с системой КНР, будет подан газ по "дальневосточному" маршруту", - сказал он. Поставки по трубе, как планируется, составят 10 миллиардов кубометров в год.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"
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ЭкономикаХабаровскВладивостокСахалинВиталий МаркеловГазпромДальневосточный федеральный университетСила Сибири — 2Белогорск
 
 
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