"Газпром" рассказал о сроке строительства участка Белогорск — Хабаровск
"Газпром" планирует достроить участок Белогорск — Хабаровск в 2026 году
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует достроить участок Белогорск – Хабаровск, перемычку между газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, в 2026 году, сообщил заместитель председателя правления, член совета директоров компании Виталий Маркелов.
"Реализуется проект по соединению "Силы Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, этот проект мы планируем завершить в 2026 году. Будет создана Единая система газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, позволяющая расширить возможности по газификации наших регионов", – сказал он на сессии "Газификация Дальнего Востока: стабильность или прорыв?".
Строительство участка Белогорск – Хабаровск протяженностью более 800 километров начато в 2024 году. Это первоочередной этап проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", который предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке РФ и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны.
Также Маркелов отметил, что заканчивается строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири". С 1 января 2025 года он выйдет на максимальную производительность по поставкам в Китай в 38 миллиардов кубометров газа.
Кроме того, "Газпром" реализует проект еще одного экспортного газопровода, добавил зампредправления компании. "В январе 2027 года будет построен газопровод, соединяющий нашу систему Сахалин - Хабаровск - Владивосток с системой КНР, будет подан газ по "дальневосточному" маршруту", - сказал он. Поставки по трубе, как планируется, составят 10 миллиардов кубометров в год.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.