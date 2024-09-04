https://ria.ru/20240904/gatilov-1970519262.html

Постпред России призвал ООН осудить запрет УПЦ на Украине

Постпред России призвал ООН осудить запрет УПЦ на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

Постпред России призвал ООН осудить запрет УПЦ на Украине

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов направил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с требованием осудить запрет УПЦ на РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:43

2024-09-04T14:43

2024-09-04T14:43

религия

здоровье - общество

киев

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ситуация вокруг упц

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ЖЕНЕВА, 4 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов направил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с требованием осудить запрет УПЦ на Украине, но никакой реакции не последовало, говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале постпредства. Накануне, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. "Ровно неделю назад я направил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку очередное письмо, в котором привлёк его внимание к ещё одному вопиющему факту нарушений прав человека на Украине. Речь идёт о принятии Верховной Радой и подписании Зеленским скандального закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - написал Гатилов. Он выразил сожаление, что до настоящего времени ни Тюрк, ни возглавляемое им Управление верховного комиссара ООН по правам человека "так и не осмелились дать принципиальную и беспристрастную оценку этому очередному факту целенаправленного уничтожения украинскими властями одной из основных ветвей мирового христианства". "Печально, что верховный комиссар, как раз и призванный не допускать подобные вопиющие случаи, безропотно взирает на творящееся на Украине грубое попрание основных прав и свобод человека. Это разительно отличается от его почти молниеносных и категоричных заявлений в случаях, когда речь идёт о государствах, произвольно назначенных странами "коллективного Запада" без какого-либо на то основания нарушителями прав человека", - подчеркнул дипломат. Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Ранее Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

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здоровье - общество, киев, россия, геннадий гатилов, ситуация вокруг упц, в мире