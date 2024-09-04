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ФТС отметила перегруженность дальневосточных пунктов пропуска - РИА Новости, 04.09.2024
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04:53 04.09.2024 (обновлено: 04:54 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/fts-1970392533.html
ФТС отметила перегруженность дальневосточных пунктов пропуска
ФТС отметила перегруженность дальневосточных пунктов пропуска - РИА Новости, 04.09.2024
ФТС отметила перегруженность дальневосточных пунктов пропуска
Дальневосточные пункты пропуска очень сильно перегружены, их провозные мощности заканчиваются, и необходимо рассматривать другие пункты пропуска, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:53
2024-09-04T04:54
экономика
владивосток
россия
находка
владимир ивин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальневосточные пункты пропуска очень сильно перегружены, их провозные мощности заканчиваются, и необходимо рассматривать другие пункты пропуска, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "У нас очень сильно перегружен пункт Владивосток-Находка. Здесь уже, конечно, даже мы ощущаем, что провозные мощности заканчиваются. В этой связи в качестве новых возможностей было бы целесообразно рассмотреть иные пункты пропуска, где можно было бы вытаскивать эти контейнеры и везти уже получателям в те регионы, где экономическая активность больше", - сказал Ивин. Через пункт Владивосток проходит более 277 тысяч контейнеров, через пункт Находка - более 35 тысяч, а через пункт Восточный более 103 тысяч, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html
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экономика, владивосток, россия, находка, владимир ивин, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Россия, Находка, Владимир Ивин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ФТС отметила перегруженность дальневосточных пунктов пропуска

ФТС: дальневосточные пункты пропуска очень сильно перегружены

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабота мобильной таможенной группы
Работа мобильной таможенной группы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Работа мобильной таможенной группы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальневосточные пункты пропуска очень сильно перегружены, их провозные мощности заканчиваются, и необходимо рассматривать другие пункты пропуска, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«
"У нас очень сильно перегружен пункт Владивосток-Находка. Здесь уже, конечно, даже мы ощущаем, что провозные мощности заканчиваются. В этой связи в качестве новых возможностей было бы целесообразно рассмотреть иные пункты пропуска, где можно было бы вытаскивать эти контейнеры и везти уже получателям в те регионы, где экономическая активность больше", - сказал Ивин.
Через пункт Владивосток проходит более 277 тысяч контейнеров, через пункт Находка - более 35 тысяч, а через пункт Восточный более 103 тысяч, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
Вчера, 02:43
 
ЭкономикаВладивостокРоссияНаходкаВладимир ИвинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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