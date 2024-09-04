https://ria.ru/20240904/fns-1970379123.html

ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС

ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС - РИА Новости, 04.09.2024

ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:52

2024-09-04T00:52

2024-09-04T00:52

экономика

россия

албания

камерун

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами" с Россией.Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.

https://ria.ru/20240425/podpis-1942342377.html

https://ria.ru/20240405/zarubezhnye_scheta-1937930979.html

россия

албания

камерун

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, албания, камерун, федеральная налоговая служба (фнс россии)