https://ria.ru/20240904/fns-1970379123.html
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС - РИА Новости, 04.09.2024
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:52
2024-09-04T00:52
2024-09-04T00:52
экономика
россия
албания
камерун
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами" с Россией.Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.
https://ria.ru/20240425/podpis-1942342377.html
https://ria.ru/20240405/zarubezhnye_scheta-1937930979.html
россия
албания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, албания, камерун, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Албания, Камерун, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС
ФНС перестанет обмениваться отчетами международных холдингов с 27 странами ЕС
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.
Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.
Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами" с Россией.
Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.
Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.
Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.