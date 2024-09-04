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ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС - РИА Новости, 04.09.2024
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00:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/fns-1970379123.html
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС - РИА Новости, 04.09.2024
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:52
2024-09-04T00:52
экономика
россия
албания
камерун
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами" с Россией.Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.
https://ria.ru/20240425/podpis-1942342377.html
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албания
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экономика, россия, албания, камерун, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Албания, Камерун, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС

ФНС перестанет обмениваться отчетами международных холдингов с 27 странами ЕС

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.
Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.
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Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами" с Россией.
Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.
Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.
Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.
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ЭкономикаРоссияАлбанияКамерунФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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