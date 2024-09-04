https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности" - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
Власти трех финских городов намерены закрыть русскую школу из-за "потенциальной угрозы национальной безопасности", пишет газета Iltalehti со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:02
2024-09-04T23:02
2024-09-04T23:59
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти трех финских городов намерены закрыть русскую школу из-за "потенциальной угрозы национальной безопасности", пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники."Несколько источников, включая источники в сфере внешней политики и безопасности, сообщили, что города были поставлены в известность о том, что продолжение работы отдельной русской школы представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии", — говорится в материале. "Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии", — заявил газете один из источников.Он утверждает, что такая ситуация якобы чревата попытками распространения пророссийской пропаганды. По данным Iltalehti, сейчас в этой образовательной организации учатся 611 детей. Как уточняла директор школы, доля русскоговорящих там составляет 30-40 процентов, а финноязычных — 60-70. В марте власти города Турку приняли решение прекратить набор в финско-русский класс в школе Пуолала, мотивируя это уменьшением численности учеников. Родители обучающихся в этом классе в июле подали апелляцию в административный суд. Как отмечала председатель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя, в этом финском городе нет курсов по изучению русского языка для детей, а те, что есть, отличаются высоким уровнем сложности и не могут заменить формат двуязычного обучения в общеобразовательной школе.В конце августа русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) заявило, что финские политики разжигают ненависть к россиянам. Отмечается, что это особенно заметно при обсуждении закрытия восточной границы, запрета выдачи второго гражданства и сделок с недвижимостью для россиян. В таких дискуссиях выходцы из России или те, у кого там живут родственники, бездоказательно объявляются "угрозой безопасности" или "агентами гибридного влияния" Москвы, рассказали в обществе.
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в мире, турку, финляндия, россия
В мире, Турку, Финляндия, Россия
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
Iltalehti: в Финляндии могут закрыть русскую школу, опасаясь угрозы безопасности
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти трех финских городов намерены закрыть русскую школу из-за "потенциальной угрозы национальной безопасности", пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.
"Несколько источников, включая источники в сфере внешней политики и безопасности, сообщили, что города были поставлены в известность о том, что продолжение работы отдельной русской школы представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии", — говорится в материале.
Речь идет о финско-русской Школе Восточной Финляндии, которая имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Изначально местные власти подняли вопрос о закрытии образовательного учреждения из-за "уменьшения количества учеников в этих городах". По словам гендиректора школы Катри Антиллы, заведение принадлежит фонду, поэтому его закрытие противоречило бы фондовому праву страны. Тем не менее мэр Иматры Матиас Хильден убежден, что никаких препятствий для этого нет.
"Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии", — заявил газете один из источников.
Он утверждает, что такая ситуация якобы чревата попытками распространения пророссийской пропаганды.
По данным Iltalehti, сейчас в этой образовательной организации учатся 611 детей. Как уточняла директор школы, доля русскоговорящих там составляет 30-40 процентов, а финноязычных — 60-70.
В марте власти города Турку
приняли решение прекратить набор в финско-русский класс в школе Пуолала, мотивируя это уменьшением численности учеников. Родители обучающихся в этом классе в июле подали апелляцию в административный суд.
Как отмечала председатель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя, в этом финском городе нет курсов по изучению русского языка для детей, а те, что есть, отличаются высоким уровнем сложности и не могут заменить формат двуязычного обучения в общеобразовательной школе.
В конце августа русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) заявило, что финские политики разжигают ненависть к россиянам. Отмечается, что это особенно заметно при обсуждении закрытия восточной границы, запрета выдачи второго гражданства и сделок с недвижимостью для россиян. В таких дискуссиях выходцы из России
или те, у кого там живут родственники, бездоказательно объявляются "угрозой безопасности" или "агентами гибридного влияния" Москвы, рассказали в обществе.