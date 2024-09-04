https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html

СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"

СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности" - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"

Власти трех финских городов намерены закрыть русскую школу из-за "потенциальной угрозы национальной безопасности", пишет газета Iltalehti со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:02

2024-09-04T23:02

2024-09-04T23:59

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти трех финских городов намерены закрыть русскую школу из-за "потенциальной угрозы национальной безопасности", пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники."Несколько источников, включая источники в сфере внешней политики и безопасности, сообщили, что города были поставлены в известность о том, что продолжение работы отдельной русской школы представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии", — говорится в материале. "Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии", — заявил газете один из источников.Он утверждает, что такая ситуация якобы чревата попытками распространения пророссийской пропаганды. По данным Iltalehti, сейчас в этой образовательной организации учатся 611 детей. Как уточняла директор школы, доля русскоговорящих там составляет 30-40 процентов, а финноязычных — 60-70. В марте власти города Турку приняли решение прекратить набор в финско-русский класс в школе Пуолала, мотивируя это уменьшением численности учеников. Родители обучающихся в этом классе в июле подали апелляцию в административный суд. Как отмечала председатель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя, в этом финском городе нет курсов по изучению русского языка для детей, а те, что есть, отличаются высоким уровнем сложности и не могут заменить формат двуязычного обучения в общеобразовательной школе.В конце августа русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) заявило, что финские политики разжигают ненависть к россиянам. Отмечается, что это особенно заметно при обсуждении закрытия восточной границы, запрета выдачи второго гражданства и сделок с недвижимостью для россиян. В таких дискуссиях выходцы из России или те, у кого там живут родственники, бездоказательно объявляются "угрозой безопасности" или "агентами гибридного влияния" Москвы, рассказали в обществе.

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955889845.html

https://ria.ru/20240127/russkiy-1923883884.html

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