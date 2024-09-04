https://ria.ru/20240904/finansirovanie-1970469455.html

ВТБ увеличил финансирование рыбопромышленников Дальнего Востока в 1,6 раза

ВТБ увеличил финансирование рыбопромышленников Дальнего Востока в 1,6 раза - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ увеличил финансирование рыбопромышленников Дальнего Востока в 1,6 раза

За семь месяцев текущего года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса (СМБ) из рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока кредиты на 5,7 миллиарда... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:58

2024-09-04T11:58

2024-09-04T11:58

владивосток

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

втб (банк)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За семь месяцев текущего года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса (СМБ) из рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока кредиты на 5,7 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает объем финансирования за аналогичный период прошлого года, сообщил на ВЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко. Он уточнил, что это связано с усилением инвестиционной активности в отрасли. На дальневосточные регионы приходится основной объем кредитного портфеля банка в рыбной промышленности. По итогам семи месяцев 2024 года в целом по стране он достиг 88 миллиардов рублей, из них 80% – более 70 миллиардов рублей – на Дальнем Востоке. В лидерах по объему финансирования – Камчатка (40 миллиардов рублей) и Приморье (21 миллиард рублей). "Мы видим рост кредитной активности среди предприятий рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Порядка 35% средств клиенты привлекли на инвестиционные цели, число таких кредитов показало кратный рост. Мы ожидаем дальнейшего развития этого сегмента, считаем стратегически важным поддержать бизнес в условиях государственной задачи по трансформации отрасли, направленной на создание новых мощностей и модернизацию инфраструктуры", – приводит пресс-служба банка слова отметил Еременко. Отмечается, что банк активно развивает сотрудничество с предприятиями рыбной промышленности Дальнего Востока. В числе клиентов − ключевые компании отрасли. За последние годы ВТБ профинансировал приобретение и строительство десяти судов различной специализации, трех заводов по переработке и другие проекты. Банк также финансирует победителей аукционов распределения инвестиционных квот 2023 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vtb-1970227385.html

https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html

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дальний восток

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Артем Смирнов

владивосток, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , втб (банк)