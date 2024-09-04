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Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу фестиваля

Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу фестиваля - РИА Новости, 04.09.2024

Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу фестиваля

Гости смогут посетить презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино, мастер-классы от иллюстраторов и художников, увидеть дефиле профессиональных... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:38

2024-09-04T15:38

2024-09-04T15:38

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Гости смогут посетить презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино, мастер-классы от иллюстраторов и художников, увидеть дефиле профессиональных косплееров и посмотреть на любимых актеров шоу "Импровизаторы". Посетителей ждут конкурсы косплея и кавер-дэнса, игры, фуд-траки в стиле азиатских ночных рынков.Фандом Фест ВКонтакте 14 и 15 сентября соберет гостей на московской площадке Main Stage. Фестиваль объединит фанатов поп-культуры и будет общаться с ними на языке фандомов. Ключевые события пройдут на главной сцене и в "Фан-лектории", побеседовать с художниками и косплеерами зрители смогут на "Аллее авторов".Главная сценаВедущими главной сцены выступят звезды фильмов "Майор Гром" Александр Сетейкин и Матвей Лыков, музыкант и стример Никита Сударь, стендап-комик и телеведущий Евгений Чебатков.Подробнее с программой фестиваля на 14 и 15 сентября можно ознакомиться здесь."Фан-лекторий"Ведущие этой зоны — актёр озвучки аниме Ислам Ганджаев, блогер Влад Левский, фандомный блогер Саша Кулич и автор тру-крайм-канала Fаust21century Василий Бейнарович."Аллея авторов"В этой зоне гости Фандом Феста смогут познакомиться с косплеерами, авторами и иллюстраторами и заказать у них скетч или купить мерч по любимым фандомам. "Аллея авторов" работает оба дня фестиваля.Среди участников: художники и комиксисты ALES, blablacomics, Пиксельная Нала, Обитель Золотого Дракона, Alexa, кацузавр, BLACKKI.На "Аллее" можно будет получить автограф и сделать фотографию с любимыми косплеерами, среди которых GraysonFin, Armeyes, Xenon, MightyRaccoon.Видеоигры, настолки и авторские изделияВпервые в истории три самые популярные во всём мире игры студии HoYoverse — Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero — будут представлены на одном фестивале. Genshin Impact — на совместном с VK Сообществами стенде, Honkai: Star Rail — на "Гик-маркете", Zenless Zone Zero — в совместной зоне с VK Play.В зоне "Экспо" большая часть отведена под игру в мафию. Поклонников корейской культуры ждет стенд Сбера, где можно будет выиграть мерч и оформить карту в стиле k-pop. На стенде с умным домом SmartThings от Ситилинка можно будет станцевать, сделать моментальное фото и выпить освежающий напиток. В бренд-зоне Ozon гостей ждёт киберпанк: граффити, жетоны для шопинга и встречи со звёздными блогерами. На стенде DaDaGold игроки будут собирать печати за разные активности и получать подарки.HobbyWorld подготовит зону тихих игр для любителей настолок. Зона "Гик-маркет" предложит гостям фирменную одежду и аксессуары от VK Store, альбомы, мерч и комиксы от Fast Anime, Star Store, Marshmallow Books, Honibi, Mainstream и других. В "Арт-лавке" посетители фестиваля смогут купить изделия с уникальным дизайном, созданные художниками вручную.Фандом Фест — фестиваль ВКонтакте, объединяющий поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Фестиваль прошёл впервые в 2023 году и собрал 10 000 гостей. Подробная информация обо всех активностях и участниках доступна в официальном сообществе Фандом Феста.

https://ria.ru/20240816/vk_fest-1966617305.html

https://ria.ru/20240822/vk-1967770154.html

https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, москва, развлечения