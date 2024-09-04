https://ria.ru/20240904/fedorov--1970529363.html

Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО

Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 04.09.2024

Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО

Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:13

2024-09-04T15:13

2024-09-04T15:19

специальная военная операция на украине

балтийский федеральный университет

александр федоров (следственный комитет)

россия

калининградский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда."Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО", - сказали в пресс-службе.Калининградский областной суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения бывшего ректора БФУ.Ленинградский районный суд 10 июля арестовал Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей.Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.

https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html

https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html

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балтийский федеральный университет, александр федоров (следственный комитет), россия, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), общество