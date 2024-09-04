https://ria.ru/20240904/fedorov--1970529363.html
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 04.09.2024
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:13
2024-09-04T15:13
2024-09-04T15:19
специальная военная операция на украине
балтийский федеральный университет
александр федоров (следственный комитет)
россия
калининградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда."Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО", - сказали в пресс-службе.Калининградский областной суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения бывшего ректора БФУ.Ленинградский районный суд 10 июля арестовал Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей.Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html
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балтийский федеральный университет, александр федоров (следственный комитет), россия, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Балтийский федеральный университет, Александр Федоров (Следственный Комитет), Россия, Калининградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ им. Канта Федоров хочет поехать на СВО