Рейтинг@Mail.ru
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 04.09.2024 (обновлено: 15:19 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/fedorov--1970529363.html
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 04.09.2024
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:13
2024-09-04T15:19
специальная военная операция на украине
балтийский федеральный университет
александр федоров (следственный комитет)
россия
калининградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958732359_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_a8ff3ca124701c0183036b29b4e3f45f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда."Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО", - сказали в пресс-службе.Калининградский областной суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения бывшего ректора БФУ.Ленинградский районный суд 10 июля арестовал Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей.Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958732359_77:0:1124:785_1920x0_80_0_0_b9a30d16b1efe8f9d1c205e528974fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийский федеральный университет, александр федоров (следственный комитет), россия, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Балтийский федеральный университет, Александр Федоров (Следственный Комитет), Россия, Калининградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Находящийся под стражей экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО

Находящийся под стражей экс-ректор БФУ им. Канта Федоров хочет поехать на СВО

© СУ СК России по Калининградской областиАлександр Федоров в суде
Александр Федоров в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© СУ СК России по Калининградской области
Александр Федоров в суде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Экс-ректор БФУ имени Канта высказал намерение отправиться на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО", - сказали в пресс-службе.
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО
21 августа, 21:31
Калининградский областной суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения бывшего ректора БФУ.
Ленинградский районный суд 10 июля арестовал Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей.
Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
15 августа, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБалтийский федеральный университетАлександр Федоров (Следственный Комитет)РоссияКалининградский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала