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Володин и Федорищев на встрече обсудили вопросы развития Самарской области

Володин и Федорищев на встрече обсудили вопросы развития Самарской области - РИА Новости, 04.09.2024

Володин и Федорищев на встрече обсудили вопросы развития Самарской области

В среду председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:58

2024-09-04T18:58

2024-09-04T18:58

самарская область

вячеслав федорищев

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона, поддержки участников СВО и членов их семей, семей с детьми, пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среду также впервые в регионе состоялось выездное совещание Совета ГД, участие в котором приняли председатели профильных комитетов, а также руководители министерств и ведомств Самарской области. "Самарская область — регион развивающийся, по своему нынешнему потенциалу входит в десятку [передовых] регионов России. Но если говорить о проблемах, они существуют", – сказал Володин, его слова приводятся на официальном сайте Госдумы. Федорищев поблагодарил председателя Госдумы за внимание к региону, к тем задачам и проблемам, которые обозначают жители. "Самарская область – сильный индустриальный регион. Вместе с тем, анализируя ситуацию в каждом муниципальном образовании, увидел, что необходимо усиливаться буквально по каждому направлению", – подчеркнул врио губернатора, его слова приводит пресс-служба областного правительства. Глава региона обозначил один из ключевых приоритетов в работе команды правительства Самарской области. Он касается народосбережения и улучшения демографической ситуации. "В центре нашей работы – это человек, демография. Задача по народосбережению, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, для Самарской области актуальная. Мы видим необходимость усиливаться по направлениям социальной поддержки, поддержки семей и, конечно же, здравоохранение", – отметил Федорищев. В настоящий момент в Самарской области наблюдается дефицит медицинских кадров. "Нам важно, чтобы в каждом населенном пункте были врачи в достаточном количестве, чтобы люди получали необходимую помощь", – обозначил глава региона. Также в Самарской области остро стоит проблема ремонта и строительства дорог. Глава региона, проанализировав ситуацию в целом, убежден, что в среднесрочной перспективе необходимо удваивать объем финансирования дорожного фонда. Еще врио губернатора во время встречи отметил необходимость совершенствования механизма заключения концессионных соглашений по капиталоемким объектам. Таким, как, например, новая трасса "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу. Расходные обязательства по оплате компании-концессионеру ложится на дорожный фонд субъекта страны. "Мы будем предлагать инициативу доработать механизм самого принятия решений по такого рода капиталоемким концессиям. Вполне возможно, вводить некий третий ключ, который бы помогал регионам при принятии таких решений и не попадать потом в ситуацию, когда региональный бюджет будет перегружен избыточно долговыми обязательствами", – отметил руководитель Самарской области. Федорищев добавил, что регион будет с большей активность участвовать во всех федеральных программах и проектах, чтобы получить наибольшую поддержку для решения проблемы с состоянием дорог.

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самарская область, вячеслав федорищев, вячеслав володин, россия