https://ria.ru/20240904/faberzhe-1970400641.html

На ВЭФ открыли выставку шедевров Фаберже из музеев Кремля

На ВЭФ открыли выставку шедевров Фаберже из музеев Кремля - РИА Новости, 04.09.2024

На ВЭФ открыли выставку шедевров Фаберже из музеев Кремля

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:21

2024-09-04T06:21

2024-09-04T06:22

карл фаберже (петер карл густавович фаберже)

ольга любимова

александр i

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

россия

царское село

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, передаёт корреспондент РИА Новости. Посетители могут увидеть более 300 бесценных экспонатов, представляющих творчество российского ювелира Карла Фаберже и его современников - знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модернизма. В центре экспозиции - императорские пасхальные яйца, изготовленные по заказу императоров Александра III и Николая II. Среди них - один из главных шедевров, представляющих коллекцию главной сокровищницы России, - работа ювелирной мастерской Карла Фаберже – пасхальное яйцо с моделью Александровского сада. Оно изготовлено в 1908 году из саянского нефрита насыщенного зелёного тона и украшено акварельными портретами царских детей в рамках из бриллиантов. Внутри яйца таится сюрприз – миниатюрная копия Александровского дворца в Царском Селе, где жила августейшая семья. "Сюрприз" изготовлен из цветного золота, серебра и эмали. "Для меня сегодня честь - присутствовать на открытии, и большая радость. И, помимо уровня этой выставки, безусловно, столичного, о чем мы говорили в момент первого знакомства, действительно, это - большой музейный выставочный проект.... Выставка, на которую можно приходить семьёй, на которую можно приходить, если ты никогда не слышал о Фаберже или являешься невероятным поклонником этого периода истории, сложнейшего периода истории нашей страны", - сказала на открытии Любимова. По словам министра, она представила, как и жители Владивостока, и участники ВЭФ, и туристы часами будут любоваться шедеврами у витрин экспозиции, от которых "действительно отойти очень сложно". "Нам очень важно..., психологически в том числе, этот замечательный союз музеев Московского Кремля и уникального пространства, которое собрало нас сегодня здесь всех во Владивостоке", - уточнила министр. На выставке "Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства" представлены и эксклюзивные произведения, созданные по заказам августейших особ, и изделия для более широкого круга покупателей – украшения, аксессуары, предметы быта и столовую утварь. Экспозиция открыта на площадке Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева с 5 сентября по 12 января 2025 года, и это уже шестой совместный проект двух музеев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/pesnya-1970388784.html

https://ria.ru/20240904/most-1970395731.html

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владивосток

россия

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карл фаберже (петер карл густавович фаберже), ольга любимова, александр i, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия, царское село