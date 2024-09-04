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В Таллине допустили использование ВСУ поставленного Эстонией оружия - РИА Новости, 04.09.2024
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13:34 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/estoniya-1970500774.html
В Таллине допустили использование ВСУ поставленного Эстонией оружия
В Таллине допустили использование ВСУ поставленного Эстонией оружия - РИА Новости, 04.09.2024
В Таллине допустили использование ВСУ поставленного Эстонией оружия
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил, что ВСУ используют переданное его страной Украине вооружение во время нападения на Курскую область. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:34
2024-09-04T13:34
курская область
россия
эстония
ханно певкур
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил, что ВСУ используют переданное его страной Украине вооружение во время нападения на Курскую область. "Мы знаем, что техника, оружие боеприпасы, которые отправляли на Украину активно используются, но я не имею информации о точном нахождении наших гаубиц", - сказал Певкур в интервью YouTube-канале издания "Украинская правда", отвечая на вопрос, используется ли ВСУ поставленная Эстонией техника и вооружение в Курской области. Он отметил, что Эстония не поддерживает выдвигаемые Украине ограничения при поставке вооружений и не ставит условий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html
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курская область, россия, эстония, ханно певкур, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Эстония, Ханно Певкур, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Таллине допустили использование ВСУ поставленного Эстонией оружия

В Таллине допустили использование ВСУ оружия из Эстонии в Курской области

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и Евросоюза на здании генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге
Флаги Эстонии и Евросоюза на здании генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Флаги Эстонии и Евросоюза на здании генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил, что ВСУ используют переданное его страной Украине вооружение во время нападения на Курскую область.
"Мы знаем, что техника, оружие боеприпасы, которые отправляли на Украину активно используются, но я не имею информации о точном нахождении наших гаубиц", - сказал Певкур в интервью YouTube-канале издания "Украинская правда", отвечая на вопрос, используется ли ВСУ поставленная Эстонией техника и вооружение в Курской области.
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Он отметил, что Эстония не поддерживает выдвигаемые Украине ограничения при поставке вооружений и не ставит условий.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияЭстонияХанно ПевкурВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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