https://ria.ru/20240904/es-1970605705.html

СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России

СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России

Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:13

2024-09-04T18:13

2024-09-04T18:13

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС, сообщает РБК.Как отмечается, рестрикции накладывают на людей за действия, совершенные даже десятилетия назад."Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом", — говорится в письме.По словам юристов, эффективность и легитимность санкций снижается из-за их непрерывности, что противоречит принципам превентивности и временности.Они предлагают изменить основания для наложения ограничеий, а также отказаться от "вечного двигателя незаконных санкций".В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240902/mid-1969891723.html

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в мире, россия, евросоюз, владимир путин, москва