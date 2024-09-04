СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России
РБК: юристы из ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС, сообщает РБК.
Как отмечается, рестрикции накладывают на людей за действия, совершенные даже десятилетия назад.
"Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом", — говорится в письме.
По словам юристов, эффективность и легитимность санкций снижается из-за их непрерывности, что противоречит принципам превентивности и временности.
Они предлагают изменить основания для наложения ограничеий, а также отказаться от "вечного двигателя незаконных санкций".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.