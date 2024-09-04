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СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России - РИА Новости, 04.09.2024
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18:13 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/es-1970605705.html
СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России
СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России
Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:13
2024-09-04T18:13
в мире
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евросоюз
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС, сообщает РБК.Как отмечается, рестрикции накладывают на людей за действия, совершенные даже десятилетия назад."Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом", — говорится в письме.По словам юристов, эффективность и легитимность санкций снижается из-за их непрерывности, что противоречит принципам превентивности и временности.Они предлагают изменить основания для наложения ограничеий, а также отказаться от "вечного двигателя незаконных санкций".В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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в мире, россия, евросоюз, владимир путин, москва
В мире, Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Москва
СМИ: в ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России

РБК: юристы из ЕС заявили о "вечном двигателе" незаконных санкций против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Группа профильных юристов из Евросоюза назвала санкции против России незаконными, об этом говорится в письме 14 юридических фирм, адресованном институтам ЕС, сообщает РБК.
Как отмечается, рестрикции накладывают на людей за действия, совершенные даже десятилетия назад.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
2 сентября, 08:18
"Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом", — говорится в письме.
По словам юристов, эффективность и легитимность санкций снижается из-за их непрерывности, что противоречит принципам превентивности и временности.
Они предлагают изменить основания для наложения ограничеий, а также отказаться от "вечного двигателя незаконных санкций".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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Дмитрий Биричевский: Россия не ограничивает бизнес из ЕС в защите прав
2 сентября, 09:00
 
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