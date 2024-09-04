https://ria.ru/20240904/ermitazhnayapremiya-1970500954.html

Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии

Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии - РИА Новости, 04.09.2024

Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии

Лауреатами Эрмитажной премии в этом году стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и эстрадный певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:43

2024-09-04T13:43

2024-09-04T13:43

музейные маршруты россии

борис эйфман

полад бюльбюль оглы

татьяна голикова

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лауреатами Эрмитажной премии в этом году стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и эстрадный певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции."Михаил Борисович Пиотровский доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета и оргкомитета (по лауреатам премии – ред.). Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам золотой голос Советского Союза, теперь уже Республики Азербайджан, посол Республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. С российской стороны – тоже хорошо известное имя, которое уже сегодня прозвучало – это Борис Яковлевич Эйфман. Они лауреаты второй Эрмитажной премии, которые 14 сентября будут награждены", - сказала Голикова.Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" была учреждена оргкомитетом Петербургского культурного форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Первыми лауреатами стали глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240620/forum-1954266252.html

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борис эйфман, полад бюльбюль оглы, татьяна голикова, государственный эрмитаж, михаил пиотровский