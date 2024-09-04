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Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии - РИА Новости, 04.09.2024
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Музейные маршруты России
 
13:43 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ermitazhnayapremiya-1970500954.html
Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии
Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии - РИА Новости, 04.09.2024
Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии
Лауреатами Эрмитажной премии в этом году стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и эстрадный певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:43
2024-09-04T13:43
музейные маршруты россии
борис эйфман
полад бюльбюль оглы
татьяна голикова
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лауреатами Эрмитажной премии в этом году стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и эстрадный певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции.&quot;Михаил Борисович Пиотровский доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета и оргкомитета (по лауреатам премии – ред.). Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам золотой голос Советского Союза, теперь уже Республики Азербайджан, посол Республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. С российской стороны – тоже хорошо известное имя, которое уже сегодня прозвучало – это Борис Яковлевич Эйфман. Они лауреаты второй Эрмитажной премии, которые 14 сентября будут награждены&quot;, - сказала Голикова.Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" была учреждена оргкомитетом Петербургского культурного форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Первыми лауреатами стали глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 14 сентября.
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борис эйфман, полад бюльбюль оглы, татьяна голикова, государственный эрмитаж, михаил пиотровский
Музейные маршруты России, Борис Эйфман, Полад Бюльбюль оглы, Татьяна Голикова, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский

Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лауреатами Эрмитажной премии в этом году стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и эстрадный певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции.
«

"Михаил Борисович Пиотровский доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета и оргкомитета (по лауреатам премии – ред.). Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам золотой голос Советского Союза, теперь уже Республики Азербайджан, посол Республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. С российской стороны – тоже хорошо известное имя, которое уже сегодня прозвучало – это Борис Яковлевич Эйфман. Они лауреаты второй Эрмитажной премии, которые 14 сентября будут награждены", - сказала Голикова.

Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" была учреждена оргкомитетом Петербургского культурного форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Первыми лауреатами стали глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 14 сентября.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября
20 июня, 15:14
 
Музейные маршруты РоссииБорис ЭйфманПолад Бюльбюль оглыТатьяна ГоликоваГосударственный ЭрмитажМихаил Пиотровский
 
 
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