https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html

Элтон Джон частично ослеп

Элтон Джон частично ослеп - РИА Новости, 04.09.2024

Элтон Джон частично ослеп

Британский певец Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:52

2024-09-04T00:52

2024-09-04T02:06

шоубиз

элтон джон

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578278903_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_b74f1e9cfa6bbba7a661d4eed04035e3.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни."Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично", — написал певец в своём аккаунте в социальной сети Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).Элтон Джон добавил, что он выздоравливает, но это "очень медленный процесс". По его словам, потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу. Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240629/elton_dzhon-1956388323.html

https://ria.ru/20240825/bandurin-1968386970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элтон джон, россия