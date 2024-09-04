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Элтон Джон частично ослеп - РИА Новости, 04.09.2024
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Шоубиз
 
00:52 04.09.2024 (обновлено: 02:06 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html
Элтон Джон частично ослеп
Элтон Джон частично ослеп - РИА Новости, 04.09.2024
Элтон Джон частично ослеп
Британский певец Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:52
2024-09-04T02:06
шоубиз
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни."Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично", — написал певец в своём аккаунте в социальной сети Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).Элтон Джон добавил, что он выздоравливает, но это "очень медленный процесс". По его словам, потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу. Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240629/elton_dzhon-1956388323.html
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Шоубиз, Элтон Джон, Россия
Элтон Джон частично ослеп

Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкБританский певец Элтон Джон выступает
Британский певец Элтон Джон выступает - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Британский певец Элтон Джон выступает. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни.
"Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично", — написал певец в своём аккаунте в социальной сети Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
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Элтон Джон добавил, что он выздоравливает, но это "очень медленный процесс". По его словам, потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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