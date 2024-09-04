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Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ - РИА Новости, 04.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/elektroenergetika-1970525588.html
Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ
Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ
Глава Якутии Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке, в результате... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:29
2024-09-04T18:29
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
сергей цивилев
энергетика
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ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке, в результате которой основная сетевая организация несет убытки и вынуждена сокращать инвестиционную и ремонтную программы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее глава региона стал председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". На этом посту он сменил бывшего главу Кузбасса, а ныне министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Николаев в среду выступил на сессии Восточного экономического форума "Новая энергия Дальнего Востока". Он подчеркнул, что система энергоснабжения Дальнего Востока, созданная в советские времена, не отвечает современным темпам промышленного роста в республике. Если раньше Якутия была энергоизбыточным регионом, то с 2021 года за счет бурного промышленного роста потребление начало превышать выработку электроэнергии. Новым проектам уже сейчас необходимо свыше 1 ГВт/ч электроэнергии для тех проектов, которые уже сегодня реализуются. И такой дефицит энергомощностей наблюдается во всем ДФО. "Он обозначил негативные последствия реформы электроэнергетики на Дальнем Востоке. Из-за ухода крупных промышленных потребителей из регионального котла на сети ФСК и на собственные источники генерации, несмотря на опережающий рост тарифов, наращиваются убытки", - рассказали в пресс-службе. По мнению Николаева, в результате реформы у основной сетевой организации накапливается убыток. "Она вынуждена сокращать инвестиционную и ремонтную программы. За эти годы в республике число аварийных ситуаций увеличилось почти в 3 раза: с 646 единиц в 2020 году до 1123 единиц в 2023 году. Износ сетевого хозяйства - с 50% до 57%. Отключение электроснабжения, когда на улице -50 или -60, является прямой угрозой не просто здоровью, но жизни людей", - сказал глава республики. Для выхода из ситуации Николаев предложил включить в комплекс первоочередных мер по реализации Энергетической стратегии страны разработку комплексных программ повышения надежности электросетевого комплекса. В частности, ПАО "РусГидро" разработана такая программа для электросетевого комплекса Якутии с потребностью в финансировании в 22,8 миллиарда рублей. Также глава Якутии рассказал о высокой востребованности гидрогенерации. Гидроэнергетические ресурсы региона сегодня уже составляют 60% потенциала Дальнего Востока, из которых освоено только 1,5%. В 2013 году на средства Инвестфонда РФ была спроектирована Канкунская ГЭС мощностью 1ГВт под проект "Комплексное развитие Южной Якутии", включающий Эльконский ГМК, Тарыннахский и Таежный ГОКи, Селигдарский горно-химический комбинат. Кроме всего, Николаев затронул вопросы обеспечения надежности энергоснабжения и проблему нехватки котловых тарифов. "Мы предлагаем комплексное решение: возвратить "базового потребителя", компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространить механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зоны", - заключил он.
https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html
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дальний восток, айсен николаев, сергей цивилев, энергетика
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Айсен Николаев, Сергей Цивилев, Энергетика

Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке, в результате которой основная сетевая организация несет убытки и вынуждена сокращать инвестиционную и ремонтную программы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее глава региона стал председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". На этом посту он сменил бывшего главу Кузбасса, а ныне министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Николаев в среду выступил на сессии Восточного экономического форума "Новая энергия Дальнего Востока". Он подчеркнул, что система энергоснабжения Дальнего Востока, созданная в советские времена, не отвечает современным темпам промышленного роста в республике. Если раньше Якутия была энергоизбыточным регионом, то с 2021 года за счет бурного промышленного роста потребление начало превышать выработку электроэнергии. Новым проектам уже сейчас необходимо свыше 1 ГВт/ч электроэнергии для тех проектов, которые уже сегодня реализуются. И такой дефицит энергомощностей наблюдается во всем ДФО.
"Он обозначил негативные последствия реформы электроэнергетики на Дальнем Востоке. Из-за ухода крупных промышленных потребителей из регионального котла на сети ФСК и на собственные источники генерации, несмотря на опережающий рост тарифов, наращиваются убытки", - рассказали в пресс-службе.
«
По мнению Николаева, в результате реформы у основной сетевой организации накапливается убыток. "Она вынуждена сокращать инвестиционную и ремонтную программы. За эти годы в республике число аварийных ситуаций увеличилось почти в 3 раза: с 646 единиц в 2020 году до 1123 единиц в 2023 году. Износ сетевого хозяйства - с 50% до 57%. Отключение электроснабжения, когда на улице -50 или -60, является прямой угрозой не просто здоровью, но жизни людей", - сказал глава республики.
Для выхода из ситуации Николаев предложил включить в комплекс первоочередных мер по реализации Энергетической стратегии страны разработку комплексных программ повышения надежности электросетевого комплекса. В частности, ПАО "РусГидро" разработана такая программа для электросетевого комплекса Якутии с потребностью в финансировании в 22,8 миллиарда рублей.
Также глава Якутии рассказал о высокой востребованности гидрогенерации. Гидроэнергетические ресурсы региона сегодня уже составляют 60% потенциала Дальнего Востока, из которых освоено только 1,5%. В 2013 году на средства Инвестфонда РФ была спроектирована Канкунская ГЭС мощностью 1ГВт под проект "Комплексное развитие Южной Якутии", включающий Эльконский ГМК, Тарыннахский и Таежный ГОКи, Селигдарский горно-химический комбинат.
Кроме всего, Николаев затронул вопросы обеспечения надежности энергоснабжения и проблему нехватки котловых тарифов. "Мы предлагаем комплексное решение: возвратить "базового потребителя", компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространить механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зоны", - заключил он.
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевСергей ЦивилевЭнергетика
 
 
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