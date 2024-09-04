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В Московской области задымилась электричка с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2024
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19:56 04.09.2024 (обновлено: 20:33 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/elektrichka-1970627923.html
В Московской области задымилась электричка с пассажирами
В Московской области задымилась электричка с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2024
В Московской области задымилась электричка с пассажирами
В Московской области задымилась электричка с пассажирами, сообщило Западное МСУТ Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:56
2024-09-04T20:33
московская область (подмосковье)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области задымилась электричка с пассажирами, сообщило Западное МСУТ Следственного комитета в Telegram-канале.&quot;Следователи выехали на место задымления электропоезда в Московской области. &lt;...&gt; Проводится доследственная проверка&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего, добавили в управлении.Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что инцидент произошел в Химках. При этом локомотивная бригада уже ликвидировала возгорание в электричке. По предварительным данным, пострадавших нет.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Московской области задымилась электричка с пассажирами

СК: в Московской области задымилась электричка с пассажирами

© Кадр видео из соцсетейВ Московской области задымилась электричка с пассажирами
В Московской области задымилась электричка с пассажирами - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
В Московской области задымилась электричка с пассажирами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области задымилась электричка с пассажирами, сообщило Западное МСУТ Следственного комитета в Telegram-канале.
«

"Следователи выехали на место задымления электропоезда в Московской области. <...> Проводится доследственная проверка", — говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего, добавили в управлении.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что инцидент произошел в Химках. При этом локомотивная бригада уже ликвидировала возгорание в электричке. По предварительным данным, пострадавших нет.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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24 августа, 20:22
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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