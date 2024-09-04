https://ria.ru/20240904/elektrichka-1970627923.html

В Московской области задымилась электричка с пассажирами

В Московской области задымилась электричка с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2024

В Московской области задымилась электричка с пассажирами

В Московской области задымилась электричка с пассажирами, сообщило Западное МСУТ Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:56

2024-09-04T19:56

2024-09-04T20:33

московская область (подмосковье)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области задымилась электричка с пассажирами, сообщило Западное МСУТ Следственного комитета в Telegram-канале."Следователи выехали на место задымления электропоезда в Московской области. <...> Проводится доследственная проверка", — говорится в публикации.Кроме того, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего, добавили в управлении.Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что инцидент произошел в Химках. При этом локомотивная бригада уже ликвидировала возгорание в электричке. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240824/poezd-1968278180.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия