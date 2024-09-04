https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970620251.html

Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию - РИА Новости, 04.09.2024

Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2024 году зафиксировал недельную дефляцию, с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02%; с начала года потребительские цены выросли на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:08

2024-09-04T19:08

2024-09-04T19:08

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Росстат впервые в 2024 году зафиксировал недельную дефляцию, с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02%; с начала года потребительские цены выросли на 5,17%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная дефляция в России фиксируется впервые с конца февраля 2023 года - тогда за период с 21 по 27 февраля она составила 0,02%. Исходя из данных Росстата, дефляция произошла на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелета и путевок в дома отдыха. "За период с 27 августа по 2 сентября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала сентября – 99,99%, с начала года – 105,17%", - говорится в документе статистического ведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось и в среднем составило 1,7% после 1,3% на прошлой отчетной неделе. В том числе морковь подешевела на 4,6%, капуста - на 4,3%, свекла - на 3,7%, картофель - на 3,5%, лук и яблоки - на 1,7%, бананы - на 0,7%. При этом выросли цены на огурцы - на 1,2%, помидоры - на 0,1%. На неделе с 27 августа по 2 сентября подорожали: сливочное масло - на 0,8%, молоко - на 0,6%, сметана - на 0,5%, творог - на 0,4%, пшеничный хлеб, печенье, мясные консервы для детского питания, сыры - на 0,3%, свинина, мороженая рыба, рис, пшено, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,2%, говядина, баранина, вареные колбасы, ржаной хлеб, вермишель - на 0,1%. Подешевели овощные консервы для детского питания - на 0,5%, сахар - на 0,4%, яйца - на 0,3%, мясо кур, мука гречка и чай - на 0,2%, макаронные изделия - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных - на 0,3%, детские подгузники, зубные щетки и стиральные порошки - на 0,2%, спички - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты, туалетную бумагу и гигиенические прокладки - на 0,3%, хозяйственное мыло - на 0,2%, туалетное мыло - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 27 августа по 2 сентября подешевели на 1,25%, телевизоры - на 0,25%, электропылесосы - на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля - не изменилась, иностранного - выросла на 0,05%. Цены на автомобильный бензин прибавили 0,2%, на дизельное топливо - 0,04%. Цена перелета в салоне экономического класса снизилась на 8,85%, путевки в дома отдыха, пансионаты подешевели на 4,2%, в санатории - на 1,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, мазь "Левомеколь" выросла в цене на 1,4%, анальгин - на 1%, поливитамины - на 0,7%, "Эргоферон" - на 0,6%, аллохол и препарат "Нимесулид" - на 0,4%, валидол - на 0,3%, "Ренгалин" и комбинированные анальгетики - на 0,2%.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

https://ria.ru/20240821/ovoschi-1967642265.html

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)