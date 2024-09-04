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Две компании стали резидентами в подмосковном "Экотехнопарке Восток" - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:24 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/egorevsk-1970609097.html
Две компании стали резидентами в подмосковном "Экотехнопарке Восток"
Две компании стали резидентами в подмосковном "Экотехнопарке Восток" - РИА Новости, 04.09.2024
Две компании стали резидентами в подмосковном "Экотехнопарке Восток"
Две компании-резиденты начали свою работу в новом индустриальном парке "Экотехнопарк Восток" в городском округе Егорьевск в этом году, это 70-й по счету... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:24
2024-09-04T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две компании-резиденты начали свою работу в новом индустриальном парке "Экотехнопарк Восток" в городском округе Егорьевск в этом году, это 70-й по счету индустриальный парк в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Индустриальный парк создали для резидентов, которые ведут деятельность в сфере переработки и утилизации отходов, а также изготовлении промышленной продукции из вторичного сырья. "Не территории парка с начала 2024 года уже работают компании-резиденты. Пока их две: "ЭкоЛайнВторПласт" и "Экопласт". Обе специализируются на производстве продукции из вторичного пластика. Объем инвестиций "ЭкоЛайнВторПласт", создавшей на своем предприятии 200 рабочих мест, составил 8,5 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она добавила, что "Экопласт" вложил почти 3 миллиарда рублей, создав 100 рабочих мест. На данный момент управляющая компания парка "ЭТП Восток" ведет переговоры по привлечению на свободную площадь новых резидентов. Зиновьева добавила, что основная цель такого индустриального парка – создание условий для работы предприятий, способствующих реализации экологической повестки государства, снижению объемов захоронения отходов и распространению принципов экономики замкнутого цикла.
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970605575.html
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московская область (подмосковье)
егорьевск
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московская область (подмосковье), егорьевск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск

Две компании стали резидентами в подмосковном "Экотехнопарке Восток"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПереработка и утилизация пластика
Переработка и утилизация пластика - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Переработка и утилизация пластика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две компании-резиденты начали свою работу в новом индустриальном парке "Экотехнопарк Восток" в городском округе Егорьевск в этом году, это 70-й по счету индустриальный парк в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Индустриальный парк создали для резидентов, которые ведут деятельность в сфере переработки и утилизации отходов, а также изготовлении промышленной продукции из вторичного сырья.
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"Не территории парка с начала 2024 года уже работают компании-резиденты. Пока их две: "ЭкоЛайнВторПласт" и "Экопласт". Обе специализируются на производстве продукции из вторичного пластика. Объем инвестиций "ЭкоЛайнВторПласт", создавшей на своем предприятии 200 рабочих мест, составил 8,5 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что "Экопласт" вложил почти 3 миллиарда рублей, создав 100 рабочих мест. На данный момент управляющая компания парка "ЭТП Восток" ведет переговоры по привлечению на свободную площадь новых резидентов.
Зиновьева добавила, что основная цель такого индустриального парка – создание условий для работы предприятий, способствующих реализации экологической повестки государства, снижению объемов захоронения отходов и распространению принципов экономики замкнутого цикла.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Егорьевск
 
 
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