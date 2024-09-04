Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево" - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/efimov-1970492429.html
Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево"
Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево" - РИА Новости, 04.09.2024
Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево"
В Москве утвердили проект планировки территории в Войковском районе, где реорганизуют часть промышленной зоны "Коптево", сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:08
2024-09-04T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости В Москве утвердили проект планировки территории в Войковском районе, где реорганизуют часть промышленной зоны "Коптево", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов. "Площадь проектируемой территории составляет около 8 гектаров. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что также на территории появится технопарк, площадь которого составит свыше 23 тысяч квадратных метров.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проектом предусмотрена новая улица с велодорожками. Она свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды. Благодаря транспортной магистрали улучшится транспортная инфраструктура района.В реорганизацию включили формирование комфортной городской среды, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240904/efimov-1970348132.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости В Москве утвердили проект планировки территории в Войковском районе, где реорганизуют часть промышленной зоны "Коптево", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Площадь проектируемой территории составляет около 8 гектаров. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что также на территории появится технопарк, площадь которого составит свыше 23 тысяч квадратных метров.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проектом предусмотрена новая улица с велодорожками. Она свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды. Благодаря транспортной магистрали улучшится транспортная инфраструктура района.
В реорганизацию включили формирование комфортной городской среды, говорится в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Ефимов: многофункциональный комплекс построят вблизи станции "Печатники"
Вчера, 10:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала