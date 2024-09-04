https://ria.ru/20240904/efimov-1970492429.html

Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево"

Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево" - РИА Новости, 04.09.2024

Ефимов: в Москве утвержден проект реорганизации части промзоны "Коптево"

В Москве утвердили проект планировки территории в Войковском районе, где реорганизуют часть промышленной зоны "Коптево", сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:08

2024-09-04T14:08

2024-09-04T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости В Москве утвердили проект планировки территории в Войковском районе, где реорганизуют часть промышленной зоны "Коптево", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов. "Площадь проектируемой территории составляет около 8 гектаров. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что также на территории появится технопарк, площадь которого составит свыше 23 тысяч квадратных метров.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проектом предусмотрена новая улица с велодорожками. Она свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды. Благодаря транспортной магистрали улучшится транспортная инфраструктура района.В реорганизацию включили формирование комфортной городской среды, говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240904/efimov-1970348132.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы