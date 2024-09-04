https://ria.ru/20240904/efimov-1970348132.html
Ефимов: многофункциональный комплекс построят вблизи станции "Печатники"
Ефимов: многофункциональный комплекс построят вблизи станции "Печатники" - РИА Новости, 04.09.2024
Ефимов: многофункциональный комплекс построят вблизи станции "Печатники"
Многофункциональный комплекс почти на 100 тысяч квадратных метров построят в Москве вблизи станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии метро, рассказал... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:08
2024-09-04T10:08
2024-09-04T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многофункциональный комплекс почти на 100 тысяч квадратных метров построят в Москве вблизи станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что вблизи метро "Печатники" БКЛ появится современное благоустроенное городское пространство – оно займет более 14 гектаров земли."На территории площадью более 14 гектаров планируется построить 744 тысячи квадратных метров недвижимости: жилье, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Например, там появится многофункциональный комплекс, благодаря которому будут созданы рабочие места и вырастут инвестиции в экономику столицы. Для возведения объекта город предоставит инвестору земельный участок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что площадь многофункционального комплекса составит 97 тысяч "квадратов"."Земельный участок площадью 0,96 гектара будет передан инвестору без торгов на пять лет. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.В сообщении напоминается, что с 2016 года город выделяет земельные участки в аренду без проведения торгов для создания масштабных инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20240903/efimov-1970204975.html
https://ria.ru/20240903/efimov-1970071148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многофункциональный комплекс почти на 100 тысяч квадратных метров построят в Москве вблизи станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что вблизи метро "Печатники" БКЛ появится современное благоустроенное городское пространство – оно займет более 14 гектаров земли.
"На территории площадью более 14 гектаров планируется построить 744 тысячи квадратных метров недвижимости: жилье, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Например, там появится многофункциональный комплекс, благодаря которому будут созданы рабочие места и вырастут инвестиции в экономику столицы. Для возведения объекта город предоставит инвестору земельный участок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что площадь многофункционального комплекса составит 97 тысяч "квадратов".
"Земельный участок площадью 0,96 гектара будет передан инвестору без торгов на пять лет. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман
.
В сообщении напоминается, что с 2016 года город выделяет земельные участки в аренду без проведения торгов для создания масштабных инвестиционных проектов.