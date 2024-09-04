https://ria.ru/20240904/efimov-1970343562.html

Ефимов: на юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок в рамках КРТ

Ефимов: на юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок в рамках КРТ - РИА Новости, 04.09.2024

Ефимов: на юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок в рамках КРТ

На юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) – всего там возведут 1,1 миллиона квадратных метров... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:08

2024-09-04T09:08

2024-09-04T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На юго-западе Москвы реорганизуют 11 площадок в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) – всего там возведут 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, спортивные и образовательные объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, площадки находятся в таких районах, как Зюзино, Коньково, Котловка, а также Обручевский, Черемушки, Ясенево."На участках общей площадью более 55,8 гектара в течение четырех-десяти лет появятся современные благоустроенные пространства, где возведут свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты нежилой застройки. Инвестиции в проекты оцениваются в 358 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 15 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что на 11 площадках возведут более 774 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации и свыше 325 тысяч "квадратов" деловой и производственной недвижимости. Проекты обеспечат формирование около 7,5 тысячи рабочих мест."В частности, здесь возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, школы для более чем 2,6 тысячи учеников и детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 750 воспитанников", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.В сообщении указывается, что в рамках КРТ на юго-западе Москвы осуществить переезд в дома реновации смогут более 15 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20240903/efimov-1970204975.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы