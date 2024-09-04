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Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести
Число раненных мирных жителей в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Донецке увеличилось до шести, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:36
2024-09-04T14:36
2024-09-04T17:28
донецк
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Донецке увеличилось до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По дополнительной информации, во время варварского обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли двое мужчин и одна женщина. Их анкетные данные уточняются. Ранения получили: мужчины 1984, 1985, 1994, 1996, 1998 годов рождения и женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле рынка в Донецке были ранены пять мирных жителей.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ рынка в Донецке пострадали шесть человек