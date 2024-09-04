Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 04.09.2024 (обновлено: 17:28 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/donetsk-1970518066.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести
Число раненных мирных жителей в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Донецке увеличилось до шести, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:36
2024-09-04T17:28
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970578548_0:271:3138:2036_1920x0_80_0_0_4bf4132f213c1d42b6cb46337a0e6436.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Донецке увеличилось до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По дополнительной информации, во время варварского обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли двое мужчин и одна женщина. Их анкетные данные уточняются. Ранения получили: мужчины 1984, 1985, 1994, 1996, 1998 годов рождения и женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле рынка в Донецке были ранены пять мирных жителей.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970578548_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e51b8dcffe2f9daad5829bcca6dd5877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), россия, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до шести

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ рынка в Донецке пострадали шесть человек

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке. 4 сентября 2024
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Донецке увеличилось до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, во время варварского обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли двое мужчин и одна женщина. Их анкетные данные уточняются. Ранения получили: мужчины 1984, 1985, 1994, 1996, 1998 годов рождения и женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле рынка в Донецке были ранены пять мирных жителей.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
© РИА НовостиПоследствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала